In Thüringen laufen derzeit 235 Verfahren wegen gefälschter Impfpässe. (Symbolbild)

Gefälschte Impfpässe in Thüringen: Polizei ermittelt in 235 Fällen

Wer Impfausweise fälscht oder mit gefälschten Dokumenten erwischt wird, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Auch gefälschte Testzertifikate sind in Thüringen im Umlauf.

Bundesweit stehen gefälschte Dokumente im Zusammenhang mit Covid-19 im Fokus. Insbesondere falsche Impfzertifikate werden in einschlägigen Foren beworben.

In Thüringen kümmern sich um solche Ermittlungen die Spezialisten der Kriminalpolizei in den einzelnen Dienststellen. Dort liegen derzeit insgesamt 235 Anzeigen vor, weil der Verdacht besteht, dass Dokumente ge- oder verfälscht worden seien. Das bestätigte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes in Erfurt auf Anfrage.

Tätern drohen Geld- und Freiheitsstrafen

Demnach laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung oder weil ein Gesundheitszeugnis unbefugt oder unrichtig ausgestellt worden sein könnte, wie es in den entsprechenenden Paragrafen des Strafgesetzbuches formuliert wird.

Weiteren Ermittlungen liegt ein möglicher „Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ zugrunde. All das sind Tatbestände, die mit Freiheitsstrafen oder Geldstrafen geahndet werden können. Insbesondere bei schweren Fällen von Urkundenfälschung drohen drastische Strafen.

Bei den 235 Fällen, die von der Polizei derzeit verfolgt werden, geht es bei der überwiegenden Zahl darum, dass Impfpässe gefälscht worden sein könnten. Einen regionalen Schwerpunkt, heißt es vom Landeskriminalamt, gebe es nicht. Die Verdachtsfälle verteilten sich über das gesamte Land.

Falsche Testzertifikate im Umlauf

Die Polizei beobachte das Phänomen weiter aufmerksam, die örtlich zuständigen Kriminalpolizeiinspektionen seien im Rahmen ihres täglichen Dienstes derzeit für die Bearbeitung von entsprechenden Anzeigen zuständig.

Das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt warnte unterdessen vor falschen Testzertifikaten in der Region. Vermehrt würden sich Zertifikate mit vermeintlich offiziellen Titeln im Umlauf befinden – beispielsweise „Testzentrum Bad Blankenburg“. Das Landratsamt fordert dazu auf, diese Zertifikate nicht zu verwenden und an die Verwaltung zu senden. Die Verwendung sei ein Straftatbestand.