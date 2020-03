Bürgermeister Claus Adam hofft, dass Sollstedt in das Dorferneuerungs-Förderprogramm aufgenommen wird.

Gemeinderat von Sollstedt ebnet Weg zur Dorferneuerung

Das Interesse der Einwohner von Sollstedt und seinen Ortsteilen an der Weiterentwicklung ihrer Gemeinde ist groß. 50 Interessierte kamen zur Einwohnerversammlung, zu der Bürgermeister Claus Adam (pl) am Dienstagabend in die Festhalle eingeladen hatte. Sogar zusätzliche Stühle mussten noch schnell vor Beginn der Versammlung aufgestellt werden. Mit diesem Andrang hatte wohl niemand gerechnet.

„Ich freue mich, dass so viele Besucher gekommen sind und auch einige Jugendliche da sind“, sagte der Sollstedter Ortschef. Und er übergab gleich das Wort an Heike Neugebauer von der Thüringer Landgesellschaft, die das Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) – Schwerpunkt der Versammlung – den Anwesenden vorstellte. Die Erstellung dieses Konzepts ist Voraussetzung für die Aufnahme in das Förderprogramm „Dorferneuerung und -entwicklung“ für die Jahre 2021 bis 2025, für das sich die Gemeinde mit ihren Ortsteilen Wülfingerode und Rehungen bewirbt. Entscheidung wird ers zumSommerende feststehen Ob Sollstedt in die Dorferneuerung aufgenommen wird, entscheidet sich allerdings erst zum Ende des Sommers dieses Jahres. Bis 2027 müssten dann alle Projekte umgesetzt werden. Die Dorferneuerung würde sowohl der Gemeinde als auch privaten Antragstellern (Privatpersonen und Vereinen) sowie Firmen die Chance bieten, in dieser Zeit Fördergelder zu erhalten. Diese stehen für Investitionen zur nachhaltigen Verbesserung der Wohn-, Arbeits- und Lebensverhältnisse an ortsbildprägenden Gebäuden und den Erhalt dörflicher Strukturen sowie historischer Bausubstanz zur Verfügung. Heike Neugebauer erklärte den Einwohnern noch einmal den Erarbeitungsprozess des GEK. Dazu gehörte unter anderem die Gründung eines Dorfentwicklungsbeirats sowie eine Stärken- und Schwächenanalyse. Zu Sollstedts Stärken gehören ein funktionierendes Vereinsleben, das Vorhandensein von Ärzten, Schule, Kindergarten, Schwimmhalle, Kegelbahn und Sportplatz, eine günstige Verkehrsanbindung, eine attraktive Lage sowie der Wohnstandort. Dem entgegen stehen unter anderem die mangelnde Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Plätzen sowie viele Leerstände und Brachflächen. Das Leitbild des GEK beinhaltet, dass die Gemeinde aktiv an ihrer künftigen Ortsentwicklung arbeitet und sich dabei den Herausforderungen des demografischen sowie digitalen Wandels stellt. Neben ortsspezifischen Maßnahmen, die geplant sind, gibt es bei den Handlungsfeldern auch ortsübergreifende Projekte, wie zum Beispiel Schutzhütten, das Stärken von Vereinen, den Radwegebau und Mitfahrbänke. Für alle drei Orte sollen gleichermaßen die Friedhöfe mit ihren Trauerhallen sowie die Beseitigung von Leerständen und Brachflächen im Fokus der Dorferneuerung stehen. „Masterplan Kali“ wäreeine gute Unterstützung Als umfassendste Maßnahme ist es geplant, die Flächen hinter dem Hallenbad in einen attraktiven Sport- und Freizeitpark mit generationsübergreifenden Maßnahmen für die Einwohner und Besucher zu verwandeln. Bei kommunalen Vorhaben werden in der Dorferneuerung 65 Prozent und bei privaten Vorhaben 35 Prozent der Bruttoausgaben gefördert, und bei Firmen gibt es eine 35-prozentige Förderung der Nettoausgaben. Eigenleistungen werden grundsätzlich nicht gefördert. Als übergeordnete Maßnahme kann der „Masterplan Kali“ für ein Sonderfördergebiet Nordthüringen, der im Moment zur Prüfung im Thüringer Wirtschaftsministerium vorliegt, die Dorferneuerung maßgeblich unterstützen. Nach der Einwohnerversammlung war noch eine kurze Gemeinderatssitzung angesetzt, deren einziger Punkt die Verabschiedung des Gemeindeentwicklungskonzepts war. Der Beschluss erfolgte einstimmig, und somit ist der Weg zur Dorferneuerung geebnet. Bleibt zu hoffen, dass der Bescheid der Landesregierung dann positiv ist.