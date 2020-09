Dunja Hayali (links) und Norbert Lammert diskutieren auf dem Eisenacher Markt über die aktuelle Situation in Deutschland. Journalistin Angela Elis (Mitte) moderiert die Runde.

Gespräch in Eisenach: Demokratie hat mit Zuhören zu tun

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hat Fans in Eisenach. Ilona Beck gehört dazu. Sie nutzt am Dienstag die Chance, um der Journalistin zu sagen, dass sie deren Mut bewundert. Ilona Beck engagiert sich im Bündnis gegen Rechts und möchte in der späteren Diskussionsrunde mit Hayali und Norbert Lammert, früherer CDU-Bundespolitiker und heutiger Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, wissen, warum Aufmärsche von Nazis nicht verboten werden.