Gesundheitsministerium will Testpflicht für Pflegeheimbesucher

In den Thüringer Pflege- und Seniorenheimen hatte es immer wieder eine hohe Zahl an Infektionen mit dem Coronavirus gegeben (Symbolbild).

Thüringens Gesundheitsministerium will eine Corona-Testpflicht für die Besucher von Alten- und Pflegeheimen einführen. Sie solle in die nächste Sonderverordnung des Landes aufgenommen werden, die voraussichtlich am 10. Januar in Kraft trete. Das teilte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag auf Anfrage in Erfurt mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Thüringer Landräte und Oberbürgermeister seien in einem Schreiben über die geplante Testpflicht von Pflegeheimbesuchern informiert worden. Sie seien auch darauf hingewiesen worden, dass sie bereits vor dem 10. Januar in ihrem eigenen Verantwortungsbereich eine solche Testpflicht festlegen könnten.

In den Thüringer Pflege- und Seniorenheimen hatte es in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder eine hohe Zahl an Infektionen mit dem Coronavirus gegeben.