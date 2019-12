Polizei IS-Verdacht: Anti-Terror-Einheit in Gladbach im Einsatz

10.12.2019, 09:44

Mönchengladbach. In Mönchengladbach läuft ein Anti-Terror-Einsatz. Am Morgen gab es einen lauten Knall. Laut Polizei geht es bei dem Einsatz um den IS.