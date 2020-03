Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glückwünsche für de Maizière aus Nordhausen

Der 80. Geburtstag von Lothar de Maizière war für Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann Anlass für ein Gratulationsschreiben. Dieses wurde auch im Namen des Stadtrates sowie der Bürger versendet, informierte die Stadtverwaltung am Montag.

Lothar de Maizière ist seit 2010 Ehrenbürger von Nordhausen, jener Stadt, in der er am 2. März 1940 geboren worden war und in der er seine ersten Schuljahre verbrachte. Die Ehre wurde ihm aufgrund seiner herausragenden Verdienste im Prozess der deutschen Wiedervereinigung zuteil.

Im Herbst 1989 hatte de Maizière den Vorsitz der Ost-CDU übernommen, der er seit 1956 angehört hatte. Nach dem Sieg der „Allianz für Deutschland“ bei den Wahlen im März 1990 wurde er der erste frei gewählte Ministerpräsident der DDR, handelte in den darauffolgenden Monaten als solcher den Einheitsvertrag mit aus. Nach Stasi-Vorwürfen zog er sich im Oktober 1991 aus der Politik zurück.