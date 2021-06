Göring-Eckardt führt Grünen-Liste zur Bundestagswahl an

Weimar. Katrin Göring-Eckardt führt erwartungsgemäß die Thüringer Grünen in die Bundestagswahl. Die Abstimmung über Listenplatz 2 war indes sehr spannend.

Katrin Göring-Eckardt ist erwartungsgemäß auf Listenplatz 1 der Thüringer Bündnisgrünen für die Bundestagswahl im September gewählt worden. Bei der Landesdelegiertenkonferenz in Weimar votierten am Samstag 85 von 103 stimmberechtigten Delegierten für die 55-jährige gebürtige Friedrichrodaerin, die seit 1998 für ihre Partei im Bundestag sitzt.

13 Delegierte stimmten mit Nein, fünf enthielten sich. Göring-Eckardt war bisher die einzige Thüringer Bundestagsabgeordnete der Grünen. Der erste Listenplatz ist bei den Grünen traditionell Frauen vorbehalten, Göring-Eckardt war dafür die einzige Bewerberin.

Gleich drei Bewerber für Listenplatz 2

Überraschend deutlich fiel die Wahl für den offenen Listenplatz 2 aus, für den es mit Stefan Böse aus Mellingen (Kreisverband Weimarer Land), Heiko Knopf aus Jena und Stephan Ostermann aus Arnstadt (KV Ilm-Kreis) gleich drei Bewerber gab. Auf den Ingenieur Heiko Knopf (32), der seit sieben Jahren Kommunalpolitik macht und als Direktkandidat für den Bundestagswahlkreis 191 – Jena – Sömmerda – Weimarer Land I inhaltlich, rhetorisch und mit guter Kenntnis Thüringer und Ostdeutscher Befindlichkeiten punkten konnte, entfielen 63 der 103 gültigen Stimmen. Für die im ersten Wahlgang notwendige absolute Mehrheit wären 52 nötig gewesen.

Stephan Ostermann (42) aus Arnstadt, gelernter Industriekaufmann und seit vielen Jahren auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien tätig, erhielt 32 Stimmen, Stefan Böse (48, Produktdesigner) lediglich vier. Während Ostermann, Direktkandidat im Wahlkreis Gotha – Ilm-Kreis, vor allem auf eine „ordentliche Kommunikation grüner Inhalte“ setzen will, die belege, dass die Bündnisgrünen „eben nicht die Verbotspartei“ seien, konnte der noch recht unbekannte Böse mit seinem Auftritt und Ideen von „viel Multikulti in Schulen“ über Forst- und Landbau-Praktika für Schüler bis zur Wiederbelebung der Dörfer durch solidarische Landwirtschaft nur wenige Delegierte überzeugen. Womöglich kam es bei der persönlichen Vorstellung auch nicht sonderlich gut an, dass er als seine Mitbewohner zuerst seine große Tier-Schar und erst am Schluss seine Frau und seine sieben Söhne aufzählte.

Thüringer Grüne rechnen sich gute Chancen aus

Die Thüringer Bündnisgrünen rechnen sich mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte gute Chancen aus, erstmals mit zwei oder sogar drei Abgeordneten im Bundestag vertreten sein zu können. Bei der Bundestagswahl 2017 hatten sie lediglich 4,1 Prozent der Stimmen erreicht, bei der Landtagswahl 2019 mit 5,2 Prozent gerade so die Fünf-Prozent-Hürde übersprungen. Sie hoffen aber, vom Bundestrend zu profitieren. Die Landesliste, die per elektronischer Abstimmung gewählte Landesliste muss noch durch ein schriftliches Votum bestätigt werden.