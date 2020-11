Gotha erhält 1,5 Millionen als Ausgleich für Steuerausfälle

Der Thüringer Landtag hat am Donnerstag den Weg für die weitere Unterstützung der Kommunen in der Corona-Krise freigemacht. Ein Gesetz soll dazu beitragen, die durch Schließung vieler Unternehmen im Frühjahr entstandenen Gewerbesteuerausfälle der Kommunen zu kompensieren. In einem ersten Rettungspaket waren im Juni 100 Millionen Euro bereitgestellt worden. Der Bund gibt nun zusätzlich weitere 82,5 Millionen Euro für Thüringen frei. Der Landtag hat dieses Bundesgeld verteilt.

„Die zusätzlichen Finanzen werden auch in Gotha dringend gebraucht“, sagt der Gothaer SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Hey. Zu den im Sommer vom Land geleisteten 2,1 Millionen kämen noch einmal knapp 1,5 Millionen Euro dazu. Dieser Betrag sei auch in Gotha zur Deckung der Einnahmelücke an Gewerbesteuern vorgesehen. Der Steuereinbruch habe aber eine solche Wucht, dass auch diese Soforthilfe die Haushaltslöcher nicht ganz stopfen könne, weiß Hey, der auch Stadtratsmitglied ist. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) hatte Anfang Herbst das Minus bei den Gewerbesteuern mit 6,6 Millionen Euro beziffert, den Verlust bei der Spielautomatensteuer mit 155.000 Euro und bei der Einkommenssteuer mit 1,2 Millionen Euro. Deshalb seien weitere Hilfen in der Diskussion, sagt Hey.