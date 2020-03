Grammetal-Wahl: Zwei Kandidaten wagen sich aus der Deckung

Das Rennen um das Bürgermeister-Amt der Landgemeinde Grammetal hat begonnen: Bei einer Mitgliederversammlung am Mittwoch, 4. März, in Nohra wird der Kreisverband der CDU Weimarer Land den Termin für seine Aufstellungsversammlungen festlegen. Voraussichtlich Ende März oder Anfang April werde man sich treffen, um in einer Doppelveranstaltung zunächst die 20-köpfige Kandidatenliste für den Gemeinderat und im Anschluss einen Bürgermeisterkandidaten zu bestimmen, so der CDU-Kreisgeschäftsführer Olaf Müller. Roland Bodechtel, der ehrenamtliche Ortschaftsbürgermeister von Hopfgarten, steht als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung. „Es ist aber natürlich auch möglich, dass noch andere Kandidaten antreten“, so Müller.

Neben Bodechtel hat bisher ein weiterer langjähriger Kommunalpolitiker seinen Hut in den Ring geworfen: Andreas Schiller, Leiter des Grammetal-Bauhofes und bis zur Landgemeinde-Bildung Bürgermeister von Nohra sowie dessen Ortsteilen. Dieses Ehrenamt wurde mit der Neustrukturierung aufgelöst – die Landgemeinde besteht aus 16 gleichberechtigten Ortschaften. In Nohra und Mönchenholzhausen wurden damit die Ortsteil- zu Ortschaftsbürgermeistern. Schiller ist ebenfalls CDU-Mitglied und könnte in der Aufstellungsversammlung gegen Bodechtel antreten. Er selbst favorisiert allerdings bisher eher eine Einzelkandidatur oder würde sich von den Freien Wählern unterstützen lassen.

In dieser Entscheidung ist noch keine Eile geboten: Erst mit dem Erscheinen des Amtsblattes am 11. April beginnt die offizielle Frist für das Einreichen von Wahlvorschlägen. Nominell dauert sie bis 1. Mai, da aber die Verwaltung am Feiertag nicht besetzt ist, sollten die Unterlagen bis 30. April um 18 Uhr bei Wahlleiterin Alexandra Seelig vorliegen. Die ehemalige Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Grammetal leitet bis Ende Juni als Beauftragte des Freistaates weiter die Verwaltung der Landgemeinde, hatte aber eine Kandidatur für den hauptamtlichen Bürgermeisterposten schon früh ausgeschlossen.

Bis zum 11. Mai um 18 Uhr haben die Kandidaten, Parteien oder Vereinigungen noch Gelegenheit, Mängel an ihren Unterlagen zu beseitigen, am 12. Mai tagt der Wahlausschuss und befindet über die Zulässigkeit. Dann bleibt ein Monat für die „heiße“ Wahlkampf-Phase, ehe die Grammetal-Einwohner am 14. Juni zu den Urnen schreiten.

„Ich habe von Anfang an für diese Landgemeinde gekämpft, gemeinsam mit den Bürgermeister-Kollegen Christoph Schmidt-Rose aus Niederzimmern und Ralf Lober aus Isseroda“, so Bodechtel. „Ich habe hohen Respekt vor der Aufgabe des hauptamtlichen Bürgermeisters. In der Zusammenarbeit mit den Ortschaften wird vor allem Einfühlungsvermögen gefragt sein.“ Der 55-Jährige gebürtige Mittelfranke lebt seit 1991 in Thüringen, seit 2000 in Hopfgarten und arbeitet aktuell als Sachgebietsleiter im Landesverwaltungsamt.