Großlohra. Bislang gibt es nur einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Großlohra.

Großlohra wählt am 22. März einen neuen Bürgermeister

In der selbstständigen Gemeinde Großlohra ist am 22. März Wahltag. Dann sollen die Einwohner von Kleinwenden, Friedrichslohra, Münchenlohra und Großwenden entscheiden, wer künftig Bürgermeister sein soll. Nötig wurde die Wahl nach dem überraschenden Tod von Siegfried Schäfer Mitte Oktober vergangenen Jahres. Schäfer hatte das Amt 19 Jahre bekleidet.

Das Gesetz verlangt regulär eine Neuwahl binnen drei Monaten. Doch erlaubte die Kommunalaufsicht eine Ausnahme. Der Gemeinderat hatte sich mit Blick auf die Karnevalszeit für eine Verschiebung ausgesprochen.

Der amtierende Bürgermeister Jürgen Grabe tritt nach eigenem Bekunden nicht zur Wahl an. Doch habe sich bislang ein Kandidat gefunden, erklärt Roy Becker, der Hauptamtsleiter der für Großlohra erfüllenden Gemeinde Bleicherode, am Freitagmittag. In der Nacht zum Samstag läuft punkt Mitternacht die Einreichungsfrist aus. Wahlvorschläge unterbreiten dürfen Wählergruppen und Parteien. Auch Einzelbewerber sind möglich, doch müssen diese mindestens 40 Unterstützerunterschriften vorweisen.