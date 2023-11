Bundesweite Großrazzia gegen „Islamisches Zentrum Hamburg“

Berlin In sieben Bundesländern läuft eine Razzia gegen das „Islamische Zentrum Hamburg“. Das IHZ wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

Im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen gegen das „Islamische Zentrum Hamburg“ (IHZ) sind am Donnerstag 54 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht worden. Das teilte das Bundesinnenministerium am Morgen mit. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, das IHZ werde seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft.

Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über den Einsatz berichtet. Demnach sollen mehr als 500 Polizisten bundesweit um 6 Uhr morgens Gebäude gestürmt haben, um Beweise sicherzustellen sowie Vereinsvermögen zu beschlagnahmen. Grund dafür sei ein Ermittlungsverfahren gegen die als islamistisch eingestuften Vereine.

Zugriffe in Hamburg, München, Berlin und Niedersachsen

Laut „Bild“ fand der größte Zugriff in Hamburg statt. Dort hätten über 200 Beamte 32 Objekte durchsucht. Darunter waren das IZH und die Vereine „Islamische Akademie Deutschland e.V.“ (IAD) und „Verein der Förderer einer iranisch-islamischen Moschee in Hamburg e.V.“ gewesen.

Zeitgleich wäre in Niedersachsen Gebäude der Verein „Salman Farsi Moschee e.V.“, in München die „Islamische Vereinigung Bayern e.V.“ (IVB) und in Berlin „Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands e.V. (IGS)“ gestürmt worden. Durchsuchungen habe es aber auch in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Würtemberg gegeben. Nach Informationen der „Bild“ wäre die Razzia aber mit keinem konkreten Vereinsverbot verbunden. (oli/dpa)