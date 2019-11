Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, reiste am Sonntagnachmittag eigens ins völlig vernebelte Erfurt, um für Klarheit in einem Streit zu sorgen, der die Landespartei seit Längerem beschäftigt und mittlerweile auch spaltet. Dabei geht es um zwei Fragen, eine formale und eine machtpolitische.

Die offizielle Frage lautet: Soll der Affären-belastete Justizminister Dieter Lauinger Mitglied des grünen Sondierungsteams bleiben, das gerade mit den anderen Landesparteien über künftige Regierungsmöglichkeiten spricht? Doch dahinter steht die eigentliche Machtfrage: Darf Lauinger auch in einer künftigen Regierung das Justizministeramt bekleiden?

Drei Lager

Vor der Krisensitzung von Landesspitze und Landtagsfraktion, an der Habeck teilnahm, hatte sich das Führungspersonal der nur gut 1000 Mitglieder zählenden Landespartei grob in drei Lager einsortiert. Das erste Lager besteht aus Umweltministerin Anja Siegesmund und der Mehrheit des Landesvorstands. Sie wollen Lauingers Amtsverzicht. Einige befürworten sogar auf seine sofortige Demission nach der konstituierenden Landtagssitzung am Dienstag, wenn die Amtszeit der Landesregierung offiziell endet. Das Problem: Der Ministerposten bliebe dann unbesetzt, weil das dann nur noch geschäftsführend regierende Kabinett nicht mehr verändert werden kann.

Kompromiss möglich

Das andere Lager, angeführt von Landtagsfraktionschef Dirk Adams, will für Lauinger alle Optionen offen halten. Zwischen diesen beiden Antipoden befindet sich das dritte Lager, dem sich mehrere Landtagsabgeordnete und Vorstandsmitglieder zugehörig fühlen. Sie werben für einen Kompromiss, der so lauten könnte: Lauinger darf dem geschäftsführenden Kabinett und vorerst auch der Sondierungskommission weiter angehören. Gleichzeitig verzichtet er aber auf ein Amt in einer zukünftigen, wie auch immer gearteten Regierung.

Auch eine Neubesetzung der Parteispitze sollte Thema der Sitzung sein, die bis zum späten Abend andauern sollte. Auf dem Landesparteitag am 25. Januar stehen Vorstandswahlen an.