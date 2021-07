Wanderer stehen an einem Aussichtspunkt mit Blick auf das Werratal. Das "Grüne Band" ist ein gesamtdeutsches Naturschutzprojekt am Verlauf der ehemaligen Grenze.

Grünes Band in Thüringen soll Wanderwege-Konzept bekommen

Treffurt/Heldrastein Der Deutsche Wanderverband soll nun die Wanderwege am Grünen Band pflegen. Dafür übergab das Umweltministerium nun einen Förderbescheid in dieser Höhe.

Die Wanderwege entlang des Grünen Bandes in Thüringen sollen künftig vom Deutschen Wanderverband gepflegt und weiterentwickelt werden. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) übergab dafür am Freitag einen Förderbescheid in Höhe von 170 000 Euro, wie das Umweltministerium mitteilte.

„Ein neues Wanderwegekonzept lädt dazu ein, den Artenreichtum vor Ort zu entdecken und auf den Wanderwegen über die Geschichte des ehemaligen Todesstreifens ins Gespräch zu kommen“, sagte sie. Durch ein solches Konzept werde eine nachhaltige, touristische Nutzung des ehemaligen innerdeutschen Grenzgebiets ermöglicht. Der Wanderverband sei ein erfahrener Partner für dieses Vorhaben.

Mit 763 Kilometern liegt in Thüringen über die Hälfte des früheren innerdeutschen Grenzstreifens. Thüringen hat 2018 als erstes Bundesland dem Grünen Band per Gesetz den Status als Naturmonument gegeben. Mit dem Status sollen Gebiete geschützt werden, die besondere Natur- und Kulturwerte eng miteinander verbinden.

