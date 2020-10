Gurgeltests oder Schnelltests im Kampf gegen Corona

Die Landesregierung erwägt, Gurgeltests für Lehrer im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus gegen Schnelltests zu ersetzen. „Mit Blick auf die Dynamik der Pandemie und der Entwicklung adaptiver Bewältigungsstrategien auf Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse wird gerade geprüft, inwieweit Gurgel- beziehungsweise Rachenspültests das geeignete Instrument für ein Frühwarnsystem sind“, sagte ein Sprecher von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) dieser Zeitung. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Gespräche mit Bildungsministerium

Es gehe darum, ob diese Tests durch den Einsatz von Antigen-Tests, also Schnelltests, deren Ergebnis innerhalb von 15 bis 30 Minuten vorliegt, ergänzt oder ersetzt werden können. Dazu liefen Gespräche mit dem Universitätsklinikum Jena und dem Bildungsministerium. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisierte, dass man seit der Pressekonferenz des Bildungsministers in der ersten Woche der Sommerferien auf die vor Ort tätigen „Hygieneteams“ warte, die in 14-tägigem Rhythmus die Gurgeltests an Schulen und Kitas durchführen sollen. „Hier hat das zuständige Gesundheitsministerium wohl schlicht zu langsam gearbeitet und die notwendigen Ausschreibungen erst vor circa 6 Wochen vorgenommen“, so die GEW. Eigentlich müssten diese Hygieneteams am Montag nach den Herbstferien flächendeckend bereitstehen, damit ein effektives Frühwarn- und Kontrollsystem vorhanden sei.

Auswertung dauert 24 bis 48 Stunden

Der Ministeriumssprecher widersprach: „Richtig ist, dass bei einem solchen Vorhaben, dessen Kosten mehrere Millionen Euro betragen, auch vergaberechtliche Fragen zu berücksichtigen sind.“ Bei einem Gurgel- oder Rachenspültest wird dem Ministerium zufolge die Probe nicht durch einen Abstrich gewonnen, sondern aus der ausgespuckten Gurgellösung. Im Gegensatz zum Abstrich aus der Nase oder dem Rachen soll diese Methode angenehmer sein. Die Auswertung dauert 24 bis 48 Stunden.

