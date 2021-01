Gutachten soll Ausrichtung der Landesfeuerwehrschule klären

Bauliche Verzögerungen und Ausbildungsausfall an der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Bad Köstritz sorgen für Kritik.

Wie geht es mit der Thüringer Landesfeuer- und Katastrophenschutzschule weiter? Das Innenministerium reagiert verhalten optimistisch.

Der Landesfeuerwehrverband zeigt sich skeptisch und kritisiert, dass völlig falsche Prioritäten gesetzt werden und bei der Ausbildung unter Corona-Bedingungen die freiwilligen Feuerwehren zu kurz kommen könnten.

Allein 2020 sind laut Ministerium zumeist pandemiebedingt 56 Lehrgänge mit 760 Plätzen ausgefallen. Das Programm umfasste 172 Lehrgänge. Aktuell werde die Ausschreibung eines externen Gutachtens vorbereitet. Ziel sei ein Strategiekonzept für die künftige Ausrichtung der Aus- und Fortbildungseinrichtung zu entwickeln, erklärt eine Ministeriumssprecherin.

Geprüft werde der Ausbildungsbedarf, neue Lehrinhalte aber auch die Bettenkapazität oder Anforderungen an eine zeitgemäße Erwachsenenbildung. Die Studie umfasse auch die Liegenschaft in Bad Köstritz bei Gera mit ihren Möglichkeiten und baulichen Kapazitäten. Wann Ergebnisse vorliegen, ist noch offen.

Übungsanlage deutlich teurer als geplant

Stattdessen kündigt das Ministerium die bevorstehende Übergabe der Straßentunnel- und Atemschutzübungsanlage an. Bauliche Schwierigkeiten bei dieser Nachnutzung eines alten DDR-Bunkers unter dem Lehr- und Wohngebäude verzögerten die Fertigstellung.

Die ursprünglich geplanten 2,7 Millionen Euro kletterten auf 4,1 Millionen. Mitte Februar sollen endgültig auch die Vorbereitungsarbeiten für den Bau der seit gut 20 Jahren geplanten Übungshalle samt Garagen für Feuerwehrtechnik beginnen. Die Übergabe könnte Ende kommenden Jahres erfolgen. Die Schulleitung drängt seit Jahren auf den Bau, um bei der Ausbildung wetterunabhängiger zu sein. Aktuell fehlen für praktische Seminare überdachte Flächen.

Den heutigen Stand der Baumaßnahmen erkämpfte sich die Schulleitung um Jörg Henze in den vergangenen Jahren hart. Unterstützung kam von Innenminister Georg Maier (SPD). Kritik am Vorgehen äußert dagegen der Landesfeuerwehrverband. Für Verbandschef Karsten Utterodt werden falsche Prioritäten gesetzt und die Menschen zu wenig berücksichtigt, die sich in Bad Köstritz oft über Wochen und ehrenamtlich qualifizieren und ausbilden lassen. Er fordert, vorrangig die Unterkünfte mit den unzeitgemäßen Gruppenduschen und Sammeltoiletten zu modernisieren. Doch die Sanierung des Unterkunfts-, Lehr- und Verwaltungsgebäudes ist ab 2024 möglich.

Ab da sind Gelder in der mittelfristigen Finanzplanung dafür vorgesehen, so das Innenministerium. Der Schwerpunkt liege dann bei den Unterkünften, wird versichert.