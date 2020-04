Hälfte der Thüringer Fahrschulen in Existenznot – Protest mit Autokorso geplant

Erfurt. Trotz mehrerer vorgelegter Konzepte dürfen Fahrschulen in Thüringen nicht öffnen. Am heutigen Mittwoch wollen Fahrlehrer in Erfurt auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen.