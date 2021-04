Das Rathaus in Bad Sulza. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Hauptausschuss tagt öffentlich in Bad Sulza

Bad Sulza. Die Landgemeinde Bad Sulza gibt Liste der Tagesordnungspunkte der kommenden Hauptausschusssitzung bekannt.

Am kommenden Dienstag, 20. April, findet in Bad Sulza die nächste Sitzung des Hauptausschusses des Stadtrates statt. Um 18 Uhr beginnt die öffentliche Veranstaltung im Ratssaal des Rathauses von Bad Sulza.

Erstes wesentliche Thema von der Liste der Tagesordnungspunkte ist Aktuelles zur Corona-Pandemie mit dem Verlesen der aktuellen Zahlen und einem Bericht aus dem Krisenstab. Zudem wird über einen Teil der Gernstädter Straße in Bad Sulza debattiert. Bei diesem handelt es sich rechtlich noch um einen privaten Weg, der via Widmung öffentlich, also eine Gemeindestraßen werden soll.

Auch kündigte Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze (SPD) weitere Informationen aus seinem Amtsbereich an, unter zum Stand des geplanten Umzugs des Kontaktbereichsbeamten zurück ins Rathaus.

Zur persönlichen Sicherheit sollen Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchte, alle erdenklichen Schutzmaßnahmen ergreifen. Die Plätze sind begrenzt. Desinfektionsmittel stellt die Verwaltung zur Verfügung. Kein Einlass wird gewährt, wenn kein aktueller negativer Corona-Schnelltest vorgelegt werden kann. Erforderlich ist auch das Tragen einer FFP2-Schutzmaske während der gesamten Sitzung. Personen mit Erkältungsanzeichen werden ebenfalls ausgeschlossen, heißt es weiter.