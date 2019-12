Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Haushalt 2020 für Heiligenstadt ist verabschiedet

Einstimmig hat der Heiligenstädter Stadtrat am Dienstagabend in seiner Sitzung als letzten Tagesordnungspunkt den Haushalt für das Jahr 2020 verabschiedet. Dabei gab es eine Premiere. Hatte zuvor die Kämmerei in Absprache mit allen Ämtern das Zahlenwerk vorbereitet und zur Diskussion gestellt, so konnten jetzt die Fraktionen erstmals mitarbeiten, ihre Prioritäten setzen und berechnen lassen, was geht und was nicht geht. Nach der Erstellung ging der Etat noch einmal durch alle Ausschüsse.

Petra Welitschkin von der Fraktion Linke/SPD betonte in ihrer obligatorischen Würdigung, dass es einige Dinge gebe, die eine lebenswerte Stadt ausmachen: Wohnen, Wirtschaft, Kultur, Bildung, Sport, Tourismus und der öffentliche Personennahverkehr. Das sei im Etat bedacht. Sie begrüße es, einen handlungsfähigen und dabei ausgeglichenen Haushalt vor sich zu haben. „Das gibt Planungssicherheit auch für die Vereine und Institutionen.“ Vor allem freue es sie, dass die Stadt seit dem Jahr 2011 die Kindergartenbeiträge für die Eltern nicht erhöht habe und auch dieses Mal darauf verzichtete. An die gemeinsame Vorarbeit in den Ausschüssen erinnerte auch Christian Simon als Fraktionschef der BI. Er ging auf Petra Welitschkins jährlich wiederholte Forderung nach einem „Bürgerhaushalt“ ein, also einem Zahlenwerk, an dem die Bürger mitarbeiten. „Vielleicht können wir das im nächsten Jahr in einer öffentlichen Sitzung mit Bürgern tun, die ihre Vorschläge einbringen“, regte er an. Thadäus König vertrat seinen CDU-Fraktionschef Peter Gabel. „Wir tragen hier und heute dafür Verantwortung, was in Zukunft in unserem Heiligenstadt geschieht“, sagte er. Drei Punkte hob er heraus: Der Haushalt ist ausgeglichen, obwohl erstmals seit 2008 wieder Kredite aufgenommen werden müssen, er sei mit einem Investitionsvolumen von rund 13 Millionen Euro zukunftsorientiert, und er erhalte die Vermögenswerte wertstabil. Kurz sprach er die Sanierung der Wilhelmstraße an, die die Stadt finanziell an ihre Grenzen bringe. „Sanierung ist nicht gleichzeitig Belebung“, mahnte er. Er und Petra Welitschkin gingen auf das Eichsfeldmuseum ein, das bereits eine hohe Strahlkraft habe und nun der baulichen Umsetzung der Neukonzeption harre. Einige Mittel – 250.000 Euro für die Umsetzung wurden aus den Vorjahren übertragen und weitere Mittel sollten 100.00 Euro betrage – , stehen nun mit 80.000 im Plan für gegebenenfalls erforderliche bauliche Veränderungen. König forderte, die Differenz von 20.000 Euro in einem Nachtrag im Laufe des Jahres wieder einzustellen. Vielleicht könne man auch den Landkreis im Rahmen des Eichsfelder Tourismuskonzepts in die Pflicht nehmen, überlegte Petra Welitschkin. Auch Claudius Hille (Grüne) würdigte den Etat, bat aber darum, rechtzeitig informiert zu werden, wenn Maßnahmen erheblich teurer werden als erst geplant. Großer Dank ging von allen Fraktionen an die Kämmerei, aber auch an die Vereine und diejenigen, die mit den Haushaltsmitteln umsichtig umgehen.