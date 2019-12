Auf der Orts- und Kreisvorsitzendenkonferenz in Apfelstädt musste sich am Mittwochabend der CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring für das Wahldebakel seiner Partei verantworten.

Heftige Kritik an Mohrings „One-Man-Show“

Apfelstädt Thüringens CDU-Landesvorsitzender Mike Mohring musste sich am Mittwoch bei einer Orts- und Kreisvorsitzendenkonferenz in Apfelstädt heftige Kritik an seinem Umgang mit der herben Landtagswahlschlappe stellen.

„Der Wahlkampf hat gezeigt, dass die One-Man-Show nicht die richtige Strategie war“, sagte die Landtagsabgeordnete Beate Meißner. Das sei in vielen Redebeiträgen deutlich geworden. „Fünf Stunden haben heute aus meiner Sicht nicht ausgereicht, um alle Fehler aufzuarbeiten und uns auch für die Zukunft gut aufzustellen, damit wir wieder erfolgreicher werden.“ Aus ihrer Sicht seien weitere Veranstaltungen notwendig, bei denen auch die Basis mit eingebunden werden müsse, „die uns an der einen oder anderen Stelle verloren gegangen ist“. Ob Mohring noch der Richtige sei, die Thüringer CDU zu führen, werde sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. „Seine Antworten waren nicht ausreichend, um alle Fragen zu klären. Sicherlich gibt es da an vielen Stellen noch Misstrauen“, sagte Meißner. An der Zusammenkunft am Mittwochabend nahmen mehr als 100 CDU-Mitglieder teil, darunter auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete. „Ich fordere Mannschaftsspiel“, sagte die Greizer Landrätin und Kreischefin Martina Schweinsburg. Es gehe darum gemeinsam, die CDU wieder nach vorne zu führen. Die künftige Diskussion, die an diesem Abend begonnen habe, werde zeigen, wer geeignet ist, die CDU wieder zum Erfolg zu führen. Darüber müsse am Ende ein Parteitag entscheiden. Der stellvertretende Landesvorsitzende und Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Christian Hirte, sagte, es sei sehr konstruktiv und sachlich diskutiert worden. Die Union sei schon hervorragend aufgestellt. „Aber es gibt nichts, wo wir nicht noch besser werden können.“ Es müsse aus den Fehlern im Landtag gelernt werden, so dass wir wieder zu einer Volkspartei werden, die mehr als nur 21 Prozent bekommt, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Mario Vogt. Es gehe auch darum, mit welcher Strategie man im Parlament auftrete. Es müsse die gesamte Breite der Partei deutlich werden und die kommunalen Spitzenverbände müssten stärker eingebunden werden. Landeschef Mike Mohring sagte zur Kritik: „Wir sind uns einig, die CDU habe nur eine Chance, wenn sie gemeinsam zusammensteht.“ Es habe bestimmt 50 Wortmeldungen gegeben. Auch er habe gesagt, eine der Lehren aus der Wahl sei, das man breiter aufgestellt sein müsse. „Aber die Mannschaft muss sich auch als Mannschaft verstehen.“ Die CDU werde angesichts der unsicheren Mehrheiten im Landtag als Gesprächspartner gebraucht.