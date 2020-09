Hennig-Wellsow wagt Kandidatur für Bundesvorsitz

Susanne Hennig-Wellsow, Landesvorsitzende der Partei Die Linke in Thüringen,gab am Freitag bei einer Pressekonferenz ihre Kandidatur für den Bundesvorsitz ihrer Partei.

Die Thüringer Linke-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow bewirbt sich um den Bundesvorsitz ihrer Partei. „Ich will und werde für den Vorsitz kandidieren“ sagte die 42-Jährige, die seit Ende 2014 auch die Linke-Fraktion im Landtag führt, am Freitagabend auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Die Wahl soll Ende Oktober auf dem Bundesparteitag in Erfurt stattfinden.