Heringen investiert in Radwegebau und Schlössersanierung

Die Landgemeinde Heringen hat am Montagabend den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. 15 von 17 Gemeinderäten stimmten in der Tafelstube des Heringer Schlosses dem Zahlenwerk zu, das Kämmerer Torsten Kauschke erarbeitet hatte, zwei enthielten sich der Stimme.

„Das Gesamtvolumen von 9,9 Millionen Euro ist etwas größer im Vergleich zum Vorjahr, was dem gestiegenen Vermögenshaushalt zu verdanken ist“, erläuterte Kauschke. Letzterer umfasst 2.509.200 Euro, eine knappe Million Euro mehr als 2018. Der Verwaltungshaushalt beträgt 7.404.900 Euro. „Die Steuersätze ändern sich nicht“, betonte der Kämmerer. Sie liegen bei der Grundsteuer A bei 300, bei der Grundsteuer B bei 402 und bei der Gewerbesteuer bei 395 von Tausend.

„Bei den Investitionen gibt es vier Schwerpunkte: die beiden Schlösser in Heringen und Auleben, der Radwegebau und der Ausbau von Straßen, Plätzen und Wegen“, zählte Kauschke auf. Im Heringer Schloss sollen das Dach teilerneuert und der Hofsaal und die Hofküche renoviert werden. Für das Auleber Schloss hat die Gemeinde eine Förderung in Höhe von 40.000 Euro vom Thüringer Umweltministerium für die Einrichtung eines Kranich-Besucherzentrums erhalten. Hier wurden bereits im Vorjahr die Heizung und das Dach erneuert. Knapp 500.000 Euro fließen laut Kauschke in diese Sanierungsgebiete.

Der größte Brocken bei den Investitionen stellt mit 1,1 Millionen Euro aber der Radwegebau dar. „Der Landkreis Nordhausen soll ans Thüringer Radwegenetz angeschlossen werden. Ziel ist es, eine geschlossene Strecke vom Harz bis zum Rennsteig zu entwickeln“, sagte der Kämmerer. Für das Gebiet der Landgemeinde bedeutet das eine Verbindung von der Alten Leipziger Straße über Urbach, Windehausen, Heringen und Auleben bis nach Badra. Ein zweites Projekt sieht den Lückenschluss von Auleben nach Görsbach vor. 310.000 Euro sind zudem für den grundhaften Ausbau der Schulstraße und des Kirchberges in Auleben eingeplant.

Ein Stadtratsmitglied stellte die Frage nach den Folgekosten für das Heringer Schloss. „Die sind im Falle der Förderung natürlich endlich, aber die Erhaltung des Gebäudes wird uns immer beschäftigen“, antwortete Kauschke. Wichtig sei ein vernünftiges Sanierungs- und Nutzungskonzept.

Der Rewe-Markt in der Straße der Einheit will sich erweitern. Deshalb ist die Änderung des zugrundeliegenden Bebauungsplanes durch einen Beschluss des Stadtrates notwendig. So soll die Verkaufsfläche von derzeit 1500 m² in östlicher Richtung durch einen Anbau um etwa 460 m² vergrößert werden. Dem stimmten die Stadtratsmitglieder zu.