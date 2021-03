Hessen-Polizei will nach Demo Vorgehen von Thüringer Kollegen prüfen

Erfurt/Kassel Das Videomaterial vom gewaltsamen Eingreifen der Polizei bei einer Querdenken-Demonstration am Samstag wird nun der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Nach dem umstrittenen Einsatz von Thüringer Polizisten bei Protesten gegen Corona-Beschränkungen in Kassel hat die Polizei Nordhessen angekündigt, das Vorgehen rechtlich zu prüfen. Auch werde das gesicherte Videomaterial der Staatsanwaltschaft Kassel vorgelegt, hieß es bei der hessischen Behörde am Montag.

Zuvor hatten Videos von aggressivem Agieren seitens der Polizei gegen Gegendemonstranten bei den Protesten am Samstag zu viel Kritik geführt. Eine Aufnahme zeigte etwa, wie ein Thüringer Polizist den Kopf einer Fahrradfahrerin gewaltsam in Richtung Lenker drückt.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hatte am Wochenende angekündigt, den Einsatz zunächst auch intern zu prüfen. Er betonte aber auch: „Auch mir stellen sich aufgrund der Bilder drängende Fragen. Ich werde nicht zögern, die Abgeordneten des Innenausschusses umfassend zu informieren.“ Zuvor hatten bereits einige Thüringer Landtagsabgeordnete von Linken und Grünen Aufklärung über den Einsatz gefordert.

Anfrage für @ThuerLandtag zum Thema „#Polizeigewalt durch Thüringer Polizeibeamte am 20.03.2021 in Kassel“ ist fertig. Hier liegt mindestens der Anfangsverdacht einer Körperverletzung im Amt vor, @Polizei_Thuer. Und es gibt weitere Videos. #ks2003 https://t.co/CYJmDV4hz4 — (((Katharina König-Preuss)))🍓 (@KatharinaKoenig) March 20, 2021

An der Demonstration am Samstag in Kassel nahmen mehr als 20 000 Menschen teil. Erlaubt waren nur 6000. Viele Teilnehmer hielten sich nicht an Auflagen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Insgesamt gab es in der Stadt mehrere Kundgebungen, auch von Gegendemonstranten. Es kam zu teils gewalttätigen Auseinandersetzungen. Kritiker warfen der Polizei neben dem Umgang mit Gegendemonstranten auch ein zu zurückhaltendes Auftreten bei der Demo der Corona-Maßnahmen-Gegner vor.