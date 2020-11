Heute fällt Entscheidung über Mohrings Comeback in den Bundestag

An diesem Donnerstag wird sich für Mike Mohring entscheiden, ob ihm nach seinem Abgang als Landes- und Fraktionschef der CDU ein Comeback im Bundestag gelingt. Er will sich am Abend zum Direktkandidaten nominieren lassen. Der Wahlkreis, der neben Jena und dem Landkreis Sömmerda den größten Teil des Weimarer Landes umfasst, gilt bei der Wahl im nächsten Jahr für die Union als sicher.

Der 64-jährige Selle hatte 2017 direkt gewonnen und will auch jetzt wieder antreten Foto: Peter RathaY/Tobias Koch

Doch Mohring (48) muss um die Nominierung kämpfen. Gegen ihn kandidiert Wahlkreisinhaber Johannes Selle (64). Der Bundestagsabgeordnete sieht gar nicht ein, warum er in den Ruhestand gehen soll - auch weil Mohring seine Ambitionen zuerst nicht offen kommunizierte, sondern lieber Emissäre vorschickte. Dies kam nicht nur bei dem Bundestagsabgeordneten schlecht an.

CDU-Konkurrenz um Bundestag-Direktkandidatur

Trotzdem scheint die Mehrheit für den Ex-Landeschef zu stehen. Der Kreisverband Weimarer Land, dessen Vorsitzender Mohring ist, stellt stattliche 20 der 38 Delegierten. Und die Heimbasis Mohrings wirkt mehr als solide. Viele alte Gefährten und eine Verwandte stehen auf der Liste, er selbst natürlich auch.

Die Jenaer Delegation hingegen ist gespalten: Mohring kann, je nachdem, wen man fragt, mit zwei bis vier Stimmen rechnen. Auch sonst wirkt der Stadtverband in der Wahlkreisfrage ausgesprochen unentschieden. Nachdem sich der Kreisvorstand für den Ex-Landesparteichef ausgesprochen hatte, arbeitete neben Selle auch die Junge Union dagegen an.

Der Landkreis Sömmerda - aus dem Mohrings vormaliger Erzkonkurrent Christian Carius stammt - dürfte wiederum geschlossen für den Wahlkreisinhaber stimmen. Der Kreisvorstand steht jedenfalls fest an der Seite von Selle.

Damit stünde es also, theoretisch, 22 zu 16 für Mohring. Doch die Wahl ist geheim. Wie im Landtag oder in den USA kann auch am Abend in Apolda viel passieren. Verlöre Mohring, hätte er wohl nur noch geringe Chancen, auf dem CDU-Bundesparteitag im Januar seinen Platz im Präsidium zu verteidigen oder wenigstens gegen einen Vorstandsposten einzutauschen.

Jobangebot, vermittelt von Dieter Althaus, schlug Mohring aus

Das Interessante ist: Landeschef Christian Hirte und Fraktionschef Mario Voigt, die Mohring eher selten Gutes wünschen, scheinen am Erfolg ihres Vorgängers interessiert. Der Fortgang des Altvorderen nach Berlin würde aus ihrer Sicht im Thüringer Landesverband für mehr Ruhe sorgen. Der Nachteil für Hirte: Bleibt er selbst im Bundestag und wird nicht Spitzenkandidat für die Landtagswahl, wonach es aussieht, könnte sich die Konkurrenzsituation in die Hauptstadt verlagern.

Dass Mohring in Berlin noch so einiges vorhat, beweist nicht nur sein Agieren gegenüber Selle. So präsentierte er sich trotz seines auf Anfang März datierten Rücktritts danach noch monatelang als geschäftsführender Landesparteichef. Dazu meldete er sich immer wieder in den Medien und ließ sich als Chef der finanzpolitischen Sprecher aller Unionsfraktionen bestätigen, obwohl er als Landtagsabgeordneter diese Position gar nicht inne hat. Und: Ein Jobangebot aus der Wirtschaft, das ihm Ex-CDU-Ministerpräsident Dieter Althaus vermittelte, soll er ausgeschlagen haben.

Das könnte Sie auch interessieren: