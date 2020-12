Hildburghausen rudert zurück: Doch kein Präsenzunterricht

In der Stadt Hildburghausen, sowie in der gesamten Region, gibt es derzeit eine Zahl an mit Coronainfizierten Menschen.

Der aktuell am stärksten von dem Coronavirus in Thüringen betroffene Landkreis Hildburghausen ist bei der für Montag geplanten Schulöffnung zurückgerudert. Eine angepasste Corona-Verfügung sieht nun vor, dass ab Montag der Unterricht für alle Schüler ab Klassenstufe 7 nur noch im häuslichen Lernen stattfindet. Gleiches gilt für Klassenstufe 1 bis 6 ab dem 16. Dezember, hierbei sei allerdings eine Notbetreuung vorgesehen. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Corona-Liveblog

Grund seien die derzeitigen Entwicklungen des Infektionsgeschehens nicht nur im Landkreis, sondern in ganz Thüringen, teilte das Landratsamt am Samstag mit. Nach großangelegten Corona-Schnelltests in Schulen und Kindergärten hatte der Landkreis zuvor zwar angekündigt seine Einschränkungen verlängern zu wollen. Allerdings sollten Kinder und Jugendliche dort vom 14. Dezember an wieder zur Schule und in die Kitas gehen können.

Der Kreis war tagelang die Region in Deutschland mit dem höchsten Sieben-Tages-Wert bei Corona-Neuinfektionen. Am Samstag lag dieser nach Angaben des Kreises bei 468 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner. Zudem stieg thüringenweit die Inzidenz am Samstag weiter an, weshalb auch landesweit verschärfte Corona-Regeln zu erwarten sind.

