Hinter den Kulissen des Gothaer Fürstenhofes

Gotha Der Historiker Steffen Arndt hebt erneut Schätze aus dem Haus- und Staatsarchiv von Schloss Friedenstein und erzählt so eine facettenreiche Geschichte über die Zeit der ernestinischen Herzöge

Historische Überlieferung bedeutet Auswahl. Geschichtsbücher liefern gewöhnlich einen mehr oder weniger detaillierten Überblick. Wichtige Zeitgenossen, folgenschwere Ereignisse, markante Daten und Jahreszahlen liefern dafür die Eckdaten. So ist, wenn vom Gothaer Fürstenhof die Rede ist, vielen Ernst der Fromme (1601-1675) als Gründer des Hauses Sachsen-Gotha-Altenburg durchaus bekannt. Ebenso die Verdienste des ernestinischen Herzogtums für wichtige Reformen in Staat, Verwaltung und Bildung, für kulturelle und wissenschaftliche Blütezeiten sowie beeindruckende Sammlungen.

Der Fülle an Informationen in Dokumenten und Archivalien, die allein im Gothaer Schlossarchiv aufbewahrt werden, werden solche Schlaglichter nur bedingt gerecht. Wohl nicht zuletzt deshalb streift der Gothaer Archivar und Historiker Steffen Arndt immer wieder durch die Bestände, um dokumentarische Schätze zu heben. So entstanden repräsentative Bild- und Textbände, in denen von Alltag und Diplomatie bei Hofe erzählt wird. Ein Beispiel dafür ist die vor drei Jahren erschienene Briefedition „Auf glattem Parkett“ zum kaiserlichen Botschafter Hans von Wangenheim. Der Botschaftsrat und Gesandte in Konstantinopel, Mexiko, Tangar oder Athen stach als Diplomat unter anderem im Streit um Marokko oder beim Eintritt des Kaiserreiches in den Ersten Weltkrieg hervor.

Hofarchiv lag lange im Dornröschenschlaf

Fortgesetzt und ausgeweitet hat Arndt seine Archiv-Tauchgänge nunmehr auch für seine 2023 an der Philosophischen Fakultät der Universität Erfurt abgeschlossene Habilitation. Dabei ging es um nicht weniger als eine Gesamtbetrachtung sowohl des Geheimen Archivs als auch des Haus-, Hof- und Staatsarchivs der Gothaer Herzöge. Mit dem Titel „Räume der Herrschaft. Der Gothaer Hof in der Frühen Neuzeit“ ist die dazugehörige Dissertation kürzlich als Buch erschienen. Arndt verweist dort unter anderem auf die Schwierigkeiten bei der Erschließung der Urkunden und Akten. So habe nicht nur das Aussterben der Dynastie Anfang des 19. Jahrhunderts dazu geführt, dass der Bestand quasi in einen Dornröschenschlaf fiel. Auch in der DDR sei wegen der Fokusierung auf die Arbeitergeschichte das wissenschaftliche Interesse eher gering gewesen. Nach dem Umzug der Archivalien ins moderne Perthes-Forum erfolgt nunmehr auch eine Neuverzeichnung der bislang lediglich handschriftlich vorliegenden Findmittel aus dem 18. Jahrhundert.

Arndts Betrachtung beginnt mit der Gründung der Dynastie im Jahr 1640 durch Ernst I. (der Fromme), der mit Schloss Friedenstein nicht zuletzt die seinerzeit größte frühbarocke Schlossanlage des Alten Reiches im 17. Jahrhundert errichten ließ. Nach der Trennung der Wettiner in eine ernestinische und albertinische Linie („Leipziger Teilung“ von 1485) sowie der erneuten Ernestinischen Teilung von 1640 und dem damit insgesamt verbundenen politischen Abstieg flüchteten sich die Thüringer Ernestiner in repräsentative Hofhaltung und Familienpolitik, Reformbereitschaft sowie die Förderung von Kultur und Wissenschaft. Anhand der hinterlassenen Papiere erschließt Arndt den Lebenskreis der herzoglichen Familienmitglieder von der Geburt bis zum Tod sowie deren höfische Vernetzung. Interessant zu lesen ist beispielsweise, wie mittels Hofordnung sichergestellt wurde, dass der Hofstaat von der Hofküche bis zur Silberkammer nicht nur funktionierte, sondern auch Eindruck bei Besuchern und Gästen, etwa durch Luxus und Tafelgenuss, hinterließ.

Geschichts- und Kulturpolitik für die Zukunft

Letztlich hätten sich die Fürsten keineswegs nur auf ihre Gegenwart begrenzt, sondern auch gezielt Geschichts- und Kulturpolitik für die Zukunft betrieben. Ahnengalerien wurden beauftragt, opulente Druckwerke finanziert und Erinnerungsmünzen zu herausragenden Ereignissen in der Geschichte der Dynastie angefertigt. Geschichte mag letztlich immer eine Auswahl bleiben. Durch Bücher wie das von Steffen Arndt wird die aber facettenreicher und hintergründiger.

Die Publikation ist über das Staatsarchiv Gotha zum Preis von 29,90€ erhältlich. Foto: Staatsarchiv Gotha

Steffen Arndt: Räume der Herrschaft. Der Gothaer Hof in der Frühen Neuzeit, 478 S., Landesarchiv Thüringen Staatsarchiv Gotha, 29,90 Euro. Die Publikation ist über das Staatsarchiv Gotha erhältlich.