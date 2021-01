Horterzieher dürfen bald mehr arbeiten – Holter sieht Entlastung für angespannte Betreuungssituation

Erfurt. Erzieherinnen und Erzieher an Thüringer Schulhorten können ab Februar ihre Stunden aufstocken. Dadurch soll auch die Betreuung in Grundschulen entlastet werden.

Mit Beginn des kommenden Monats sollen die zum überwiegenden Teil nicht in Vollzeit tätigen Erzieherinnen an den Grundschulhorten in Thüringen ihre Beschäftigungsumfänge ausweiten können. „Wenn uns Erzieherinnen im Januar noch signalisieren, dass sie mehr arbeiten möchten, kann ab Februar aufgestockt werden“, bestätigte ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage dieser Zeitung. „Wir gehen davon aus, dass es auch vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage später noch zu Nachmeldungen und weiteren Zuweisungen kommt.“