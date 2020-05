Hagen Hultzsch (rechts) am Rande eines Schülerpodiumsgesprächs vor zwei Jahren.

Hultzsch: Mehr Vertrauen und Verantwortung

Der Stadtrat und FDP-Kreisvorsitzende Hagen Hultzsch hat sich für mehr Vertrauen in mündige, verantwortungsbewusste Bürger ausgesprochen, um trotz Corona mehr Freiheit möglich zu machen. Angesichts der für ihn verständlichen Diskussion um die weitere Rücknahme von Einschränkungen erklärte er: „Es ist nicht vorbei – aber es kann leichter werden. Es liegt an uns allen.“ Auch nach vielen Wochen Shutdown existiere das Corona-Virus noch. Das Wissen über das Virus sei aber gewachsen. Zudem gebe es einige praktische Erfahrungen, wie man damit umgehen könne. Ein Beispiel seien die durchsichtigen Kunststoffscheiben zum Schutz des Verkaufspersonals an der Kasse.



Wenn weitere Einschränkungen zurückgenommen werden, gelte noch mehr: „So wichtig wie die Einschränkung ist, wie wir damit umgehen. Wenn wir die Einschränkungen nach Sinn und Zweck beachten, und nicht nur als hoheitliche Verbote, werden die Schutzmaßnahmen erst wirklich wirksam.“ Dann werde es vielleicht keine zweite Welle geben. Umgekehrt müssten aber alle Einschränkungen stets auf Sinn und Zweck überprüft werden.

Hultzsch: „Ist Sinn und Zweck nicht ausreichend erklärbar, müssen die Einschränkungen angepasst oder aufgehoben werden.“ Für ihn sei es deshalb keine Überraschung, dass Gerichte die Beschränkung der Einkaufsfläche auf 800 Quadratmeter für rechtswidrig erklärt haben.

Nötig seien mehr Zielvorgaben, welche Hygienestandards eingehalten werden müssen. Es gebe oft viel Kreativität, wie diese im konkreten Fall im konkreten Betrieb, in der konkreten Schule oder Kita umgesetzt werden können. „Der Staat, der nur soweit eingreift, wie es zum Schutz der Bürger wirklich notwendig ist – und der Bürger, der verantwortungsvoll mit seiner Freiheit umgeht: Das ist das liberale Menschenbild“, wie es der FDP-Mann beschreibt. „Verantwortung ist die leibliche Schwester der Freiheit!“