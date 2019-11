Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Ich bekomme immer noch Gänsehaut“

Frau Schwätzer, viele reden von der „Wut im Osten“, als Ursache werden die Zumutungen der Nachwendezeit für Ostdeutsche genannt. Sie waren damals im Außenministerium bei den 2 plus 4-Gesprächen dabei und dann als Bauministerin mit für den Aufbau Ost zuständig. Fühlen Sie sich mitschuldig?

Darf ich daran erinnern, wie es damals war. Es gab einen extremen Druck aus der Mitte der Bevölkerung der DDR auf eine schnelle Vereinigung. Wir sollten schnelle die D-Mark einzuführen. Das ging nicht ohne das gesamte demokratische System, das letztlich auch das Wirtschaftssystem stützt. Zur D-Mark gehörte ganz eindeutig eine unabhängige Justiz, ein freier und sozialer Markt. Über die damit einhergehenden Verletzungen muss man reden. Wir haben nicht genug hingesehen, unter welchen zum Teil großen Anstrengungen Menschen im Osten ihr Leben meisterten und etwas geschaffen haben. Auch ich habe manche Formulierungen gebraucht, die meinem Gegenüber wehtat. An der Stelle bekenne ich mich schuldig.

Reich geworden sind seinerzeit vor allem Westdeutsche.

Es stimmt, dass eine Menge falsch gemacht wurde. Das tut mir leid. Ich denke da an die Treuhand. Da wurden viele Menschen eingesetzt, die wenig Lebenserfahrung hatten. Es gab Vorgaben, die dazu führten, dass DDR-Bürger ihre Arbeitsplätze verloren und in den Westen abwanderten. Aber wir waren alle so euphorisch über das Glück der Geschichte, das die Bürgerrechtler, die Demonstranten, die evangelische Kirche im Osten, allen Deutschen geschenkt haben. Wenn ich heute die Fotos von all den Menschen mit Kerzen in Margarinebehältern sehe, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Die Zeit vom 9. November 1989 bis zum 3. Oktober 1990 war zweifellos die aufregendste, die ich je erlebt habe. Das hat damals mitunter den Blick für die realen Schwierigkeiten verklärt. Wir hatten keine Blaupause, dachten, das kriegen wir schon irgendwie hin. Es waren Monate extremer Anspannung. Aber es hat auch Spaß gemacht.

Apropos Aufbau Ost: Gefällt Ihnen, was Sie sehen, wenn Sie heute durch Ostdeutschland fahren?

Ja. Zu sehen, wie das Alte nicht nur museal erhalten, sondern genutzt und in mit den Ansprüchen einer modernen Gesellschaft verbunden wird, ist fantastisch. Ich weiß, wie schwer das war. Dazu gehörte nicht nur das Geld aus dem Westen, sondern auch der Wille der Menschen hier vor Ort, es anzunehmen und zu ihrer eigenen lebendigen Sache zu machen. Auch deshalb sehe ich in der jetzigen Situation mit all der Wut und den Zerwürfnissen einen Antrieb, unsere Einheit noch einmal neu in Angriff zu nehmen.

Wie?

Indem wir uns gegenseitig die Geschichten erzählen, die wir erlebt haben, um daraus Gemeinsames zu bauen.

Die FDP hat es gerade bei der Landtagswahl in Thüringen nur mit wenigen Stimmen über dem Limit zurück in den Landtag geschafft. Wie sehr gehen Sie da noch mit?

Es interessiert mich durchaus, zumal es eine völlig neue Situation darstellt, dass man gar keine Mehrheits-Koalition bilden kann. Es wird wohl Zeit für völlig neue Überlegungen. Die politische Landschaft in Deutschland entwickelt sich ähnlich wie in unseren europäischen Nachbarländern. Die Zeit der Zwei- oder Drei-Parteien-Koalitionen ist wohl vorbei, besser wir gewöhnen uns dran. Populisten werden einen festen Anteil an Wahlergebnissen haben. Allerdings schmerzt es mich schon, dass in den östlichen Regionen ein Viertel der Bevölkerung eine Partei wie die AfD wählt, deren Vertreter Björn Höcke offiziell als Faschist bezeichnen werden darf.

Was sagen Sie den Christen unter den AfD-Wählern?

Wir kommen gar nicht umhin, mit Menschen im Gespräch zu bleiben, die anfällig sind gegenüber Ängsten, die sich bedroht fühlen und nicht gewohnt sind, mit Pluralismus in der Gesellschaft umzugehen. Wir haben zu lange versäumt, über die Spaltung in der Gesellschaft zu reden. Durch die Zuwanderung wird sich unser Leben verändern. Wir müssen also fragen, wie wir mit Menschen, die zu uns gekommen sind, gemeinsam unser Christsein leben und Toleranz zeigen können. Vor Gott hat jeder Mensch die gleiche Würde.

Kann Kirche die angesprochene Spaltung überwinden?

Viele Menschen möchten sich nicht in einer pluralen Gesellschaft verorten. Solche Ab- und Ausgrenzungen gehen immer mit aggressiven Gefühlen einher, die sich früher oder später Luft nach außen machen. Kirche kann und muss Menschen zusammenbringen. Das zu organisieren, ist eine wichtige Aufgabe in der gegenwärtigen Situation.

Anfang der 1980er sagten Sie in einem Interview, es wachse eine junge Generation heran, die mehr Entschiedenheit der Politik beim Umweltschutz fordere. Das könnten Sie heute ebenso wiederholen. Vermag Politik über die Jahre so wenig zu ändern?

Die jungen Leute hatten damals recht und sie haben heute recht. Wir haben aber in der Zwischenzeit sehr viel intensiver Weltzerstörung betrieben, als es damals denkbar war. Anfang der 1980er beschäftigte uns das Ozonloch, da hat sich mit der Abschaffung von FCKW etwas bewegt. Es ist richtig, auf große Schritte beim Klimaschutz zu drängen. Ich bin aber positiv davon überzeugt, dass wir technische Lösungen entwickeln können, um negative Ausprägungen zu stoppen und umzudrehen.

Wie unterstützen die Kirchen Bewegungen wie Friday for future?

Diesbezüglich haben uns die Kirchen der ehemaligen DDR nachhaltige Impulse gegeben. Die Bewegung für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung wurde in der DDR viel intensiver von Christen betrieben als in den alten Bundesländern. Ich kenne heute keine Landeskirche mehr, die kein Umwelt- und Klimaschutzkonzept hat. Das fängt schon bei der ökologischen Bewirtschaftung der Kirchengebäude an, was nicht leicht ist. Seit mehreren Jahren gibt es das Klimafasten, wo Menschen ihren eigenen Lebensstil kritisch befragen. Kirchen und Christen können Vorreiter sein. Ich selbst habe als junger Mensch bei „Mobil ohne Auto“ mitgemacht.

Kirche ist seit einigen Jahren mit hausgemachten Problemen wie dem Missbrauch Minderjähriger belastet. Bleibt genügend Zeit für globale Menschheitsfragen?

Die jungen Leute erwarten zu Recht, dass man mit ihnen spricht und ihnen zuhört. Wir haben unsere Synoden und Tagung, bei denen das Thema regelmäßig auf dem Programm steht. Wir brauchen wieder mehr Gespräch mit der Jugend und bemerken selber, dass da etwas abgerissen ist. Dafür sind Einrichtungen wie die Jugendkirche in Mühlhausen genau das Richtige. Persönlich finde ich die rigorosen Umweltforderungen gut. Ich denke aber auch an die Umsetzung. Also frage ich meine Gesprächspartner, wann und wie engagiert ihr euch dafür? Wie wollt ihr mit denjenigen umgehen, die zum Beispiel unmittelbar von der Stilllegung der Braunkohletagebaue oder vom Ausstieg aus der Kohleverstromung betroffen sind und ihre Arbeitsplätze verlieren? Was können wir da zusammen entwickeln?

Macht es einen Unterschied, ob man als Politikerin vom Schutz der Umwelt oder als Kirchenvertreterin von der Bewahrung der Schöpfung spricht?

Eine Synode ist schon etwas anderes als ein politisches Parlament. Die Arbeitsweise ist unterschiedlich. In der EKD-Synode gibt es keine Fraktionen, mit denen man Kompromisse aushandeln muss. Das Miteinanderreden dauert mitunter länger. In beiden Bereichen geht es aber immer auch um Pragmatismus. Man streitet über den besten Weg zur Erreichung eines Ziels.

Sie sind gelernte Apothekerin, welches Schmerzmittel würden Sie den Deutschen aktuell verschreiben?

Mit einer Pille ist es nicht getan. Es bedarf eher einer psychische Anstrengung, wenn man so will einer gründlichen Therapie mit Offenheit für den jeweils anderen.