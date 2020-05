Ilm-Kreis. CDU-Landtagsabgeordneter Bühl fordert „Sächsisches Modell“ zur Kindergarten-Betreuung auch in Thüringen.

Ilmenauer CDU-Abgeordneter fordert tägliche Betreuung in Kindergarten und Hort

Für eine tägliche Öffnung der Kindergärten- und Krippen für alle Kinder spricht sich Landtagsabgeordneter Andreas Bühl (CDU) aus. „Die Landesregierung lässt die Familien mit ihren Problemen allein. Alle sollen wieder arbeiten gehen. Allerdings ist die Kinderbetreuung der meisten Familien nicht flächendeckend sichergestellt.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag wolle die komplette Öffnung der Horte und Kindergärten bei strikter Trennung der Gruppen nach sächsischem Vorbild, so Bühl. „Den Kindergärten bleibt wegen der lebensfremden Raumvorgaben der Landesregierung gar nichts anderes übrig, als Kleingruppen zu bilden und nur einzelne Betreuungstage anzubieten. Gut, dass Landrätin Enders in den Empfehlungen des Kreises nicht diese starren Quadratmetervorgaben der Landesregierung übernommen hat und deutlich näher an der Praxis ist. Mit Blick auf ihren Beruf helfen den Eltern auch Rotationsmodelle nicht wirklich weiter“, schätzt Bühl die Lage ein.

Die Schulhorte sollen nach dem Willen der Landesregierung auf absehbare Zeit überhaupt nicht für alle Kinder öffnen und weiter nur eine Notbetreuung anbieten. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist damit für viele Eltern von Kindergarten- und Grundschulkindern weiterhin nicht gegeben. Das schadet der Wirtschaft und dem Familieneinkommen“, erklärt Andreas Bühl.

Getrennte Klassen im Unterricht und im Hort

Er fordert deshalb, die Beschränkung der Gruppengrößen aufzuheben und auf eine strikte Trennung der Klassen zu achten. „Das ermöglicht auch die Öffnung der Horte, denn wenn Kinder morgens zusammen lernen, können sie genauso gut nachmittags gemeinsam den Hort besuchen. Das lässt sich für die Schulen einfacher organisieren als eine Drittelung der Klassen“, macht er deutlich.