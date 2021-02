Am 12. November 2020 hatte der Prozess gegen Mitglieder der Erfurter Hooligan-Gruppe Jungsturm begonnen.

Der Prozess gegen vier Fußball-Hooligans am Landgericht Gera geht in die finale Phase: Bis Mittwoch können in dem Verfahren gegen Theo W., Steve W., Marco K. und Robin B. noch Beweisanträge gestellt werden.