Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will bis zum Jahresende 30 Millionen Corona-Impfdosen an arme Länder abgeben. Dies habe sie beim Welt-Gesundheitsgipfel zugesagt, sagte Merkel.

Merkel will 30 Millionen Corona-Impfdosen an arme Länder geben

Pressekonferenz Corona-Impfgipfel am Donnerstag: Wann spricht Angela Merkel?

Berlin. Am Donnerstag kommen Bund und Länder zu einem Impfgipfel zusammen. Wann ist mit der Pressekonferenz von Kanzlerin Merkel zu rechnen?

Ungewöhnlich lange gab es keine Beratungen von Bund und Ländern mehr zur Corona-Pandemie. Der Grund: Die Bundesnotbremse hatte ständige Abstimmungen obsolet gemacht. Nun kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Minsterpräsidenten und -präsidentinnen aber doch zusammen. Bei einem Impfgipfel am Donnerstag soll über das weitere Vorgehen bei den Corona-Impfungen beraten werden.

Ein wichtiges Thema werden beim Impfgipfel wohl Impfungen für Kinder und Jugendliche sein. Doch auch in Bezug auf den digitalen Impfnachweis gibt es noch Fragen, die geklärt werden müssen.

Impfgipfel: Wann ist die Pressekonferenz von Kanzlerin Merkel?

Zu den Ergebnissen der Gespräche wird sich Kanzlerin Merkel vermutlich wie bisher bei jedem Gipfel in einer Pressekonferenz äußern. Da bisher noch keine genaue Uhrzeit für den Start des Impfgipfels veröffentlicht wurde, ist es schwer vorherzusehen, wann diese stattfinden könnte. Mutmaßlich ist aber am späten Nachmittag oder am Abend mit einem Statement der Bundeskanzlerin zu rechnen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Pressekonferenz nach einem Corona-Gipfel im März. Foto: Filip Singer - Pool/Getty Images

Beim letzten Impfgipfel am 26. April hatten die Beratungen um 15 Uhr begonnen. Bundeskanzlerin Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) traten dann um kurz vor 18 Uhr vor die Presse. Zentrales Thema waren damals Freiheiten für Geimpfte und Genesene.

(nfz)