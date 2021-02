In der Stadt An der Schmücke kommt es zur Stichwahl

In zwei Wochen muss in der Stadt An der Schmücke noch einmal gewählt werden. In der Stichwahl entscheidet sich, ob Silvana Schäffer (CDU) oder Sandra Straßburg (parteilos) neue Bürgermeisterin wird. Mit 49,3 Prozent der Stimmen konnte sich Silvana Schäffer am Sonntag nicht gegen Sandra Straßburg (32,8 Prozent) durchsetzen. André Weiland erhielt 17,9 Prozent aller Stimmen.