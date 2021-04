In Werther kommt es am 9. Mai zur Stichwahl um das Bürgermeisteramt

Werther. Manfred Handke (48,2 Prozent) und Gerold Reinhardt (25,3) erreichten im ersten Wahlgang die meisten Stimmen.

Bei den Bürgermeisterwahlen in Werther wird es am 9. Mai zur Stichwahl zwischen Manfred Handke und Gerold Reinhardt (beide parteilos) kommen. Handke konnte im ersten Wahlgang am Sonntag mit 48,2 Prozent die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Ihm fehlten nur 1,8 Prozent zur absoluten Mehrheit und damit zum Sieg. Reinhardt erreichte 25,3 Prozent. Auf Platz drei kam Beanke Juch (CDU) mit 18,4 Prozent vor dem vierten Kandidaten Eric Benkenstein (BI Offenes Helmetal) mit 8,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei guten 65,4 Prozent. In absoluten Zahlen erreichte Handke 827 Stimmen, Reinhardt 434, Beanke Juch 316 und Benkenstein 139. Dieses vorläufige Ergebnis muss aber noch durch die Wahlkommission bestätigt werden.