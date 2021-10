Infektionszahlen bei Kindern steigen - Streit um Corona-Pooltests verschärft sich

Erfurt. Weil die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen steigen, nimmt auch der Druck auf Bildungsminister Helmut Holter zu. Es geht um die Corona-Pooltests und die Maskenpflicht.

Gleich zwei Corona-Schnelltests des Erstklässlers einer Grundschule in Weimar am Montag zeigten ein positives Ergebnis. Der Sechsjährige war der Einzige in seiner Klasse. Für den Nachmittag bekam der Vater beim Gesundheitsamt einen Termin für einen PCR-Test, um das Resultat überprüfen zu lassen. Allerdings nur für den Filius, nicht für sich und seine Frau, die beide zweimal geimpft sind. Auch nicht für die Schwester, die in die vierte Klasse geht.

Sollte der Labortest negativ ausfallen, habe sich das Ganze erledigt, hieß es lediglich vom Amt. Eine Quarantäne-Anordnung gebe es auch noch nicht. Man bat darum, den Sohn zu Hause zu lassen, nicht in die Schule zu schicken und vorläufig von anderen Spielkameraden abzusondern.

„Da war ich relativ baff“, sagt der Vater im Gespräch mit unserer Zeitung. „Vor einem Jahr hätten die uns alle doch gleich in Quarantäne gesteckt.“

Der Fall ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich der Umgang mit der anhaltenden Corona-Pandemie geändert hat. Obwohl die Infektionszahlen erneut anziehen. Und das nicht zuletzt bei Kindern und Jugendlichen.

Wiedereinführung der Testpflicht gefordert

Die Rufe nach einer erneuten Testpflicht an Schulen und in den Kindergärten wird lauter. Von einer solchen Pflicht war nach einer zweiwöchigen Übergangsphase nach den Sommerferien abgesehen worden. „Wir fordern PCR-Pooltests, eine Maskenpflicht und sichere Bildung für alle Kinder in Thüringen. Das ist die mehrheitlich ungeimpfte Gruppe“, sagt Sabine Reißig von „BildungAberSicher“ unserer Zeitung. Die Elterninitiative macht sich für hinreichenden Infektionsschutz an Schulen und Kindergärten stark und legt ihren Schwerpunkt auf vorerkrankte Kinder.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Thüringer Lehrerverband, SPD und Grüne als Teil der rot-rot-grünen Koalition sowie die Oppositionskraft CDU fordern eine Wiedereinführung der Testpflicht.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hält den eingeschlagenen Weg des Frühwarnsystems derweil „für tragfähig und geeignet“. Die Inzidenz bei den 5- bis 14 -Jährigen liege bei 290,6. Festzuhalten sei aber auch, dass bei einer kreisweiten Hochrechnung der Inzidenz nach Altersgruppen auf den fiktiven Rechenwert 100.000 Einwohner hohe Schwankungen und hohe Inzidenzzahlen auch bei real geringen Fallzahlen automatisch sind.

Als extremes Beispiel nennt Holters Sprecher den Kyffhäuserkreis. Dort habe es in den vergangenen sieben Tagen 73 Infektionen bei 5- bis 14-Jährigen gegeben, hochgerechnet auf die Zahl der 6114 Kinder ergebe sich damit eine Inzidenz von 1194.

Pooltestungen können dem Ministerium zufolge nach derzeitiger Lage in Thüringen nicht flächendeckend an Schulen ausgerollt werden. Dieser Plan begegne hohen Herausforderungen bezüglich der Logistik und der zur Verfügung stehenden Laborkapazitäten, heißt es.

Das PCR-Testergebnis für den Grundschüler aus Weimar liegt übrigens frühestens am Dienstagnachmittag vor. Als Betroffener sei er ja froh, dass es keine Einschränkungen gebe, sagt der Vater. „Aber objektiv betrachtet, finde ich das alles viel zu lax.“

