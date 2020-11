Innenministerkonferenz im Dezember in Weimar abgesagt

Vom 9. bis 11. Dezember sollten sich die 16 Innenminister und -senatoren der Länder mit dem Bundesinnenminister in Weimar treffen. Doch Corona durchkreuzt die Pläne. „Die geplante Beratung wird als Präsenzkonferenz nicht stattfinden“, bestätigt am Dienstag eine Sprecherin des Thüringer Innenministeriums dieser Zeitung. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) führt dieses Jahr den Vorsitz der Konferenz. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Erst im Juni trafen sich die Minister zu ihrer ersten Fachkonferenz nach dem Lockdown zu dreitägigen Beratungen in Erfurt. In Verbindung mit diesem Treffen sind keine Corona-Fälle bekannt geworden. Allerdings lag damals die Infektionsrate in Thüringen deutlich unter den aktuellen Fallzahlen.

Grund für die Absage der Dezemberkonferenz in Weimar sei die aktuelle Pandemie-Situation mit steigenden Infektionszahlen. Diskutiert werden derzeit Alternativen etwa eine Videokonferenz, zu der sich alle Innenminister und -senatoren aus ihren Ländern zusammenschalten und die Punkte der anstehenden Tagesordnung beraten.

Auch eine Hybridvariante denkbar

Auch eine Hybridvariante sei denkbar, heißt es im Thüringer Innenministerium, das für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich ist. In diesem Fall könnten Thüringens Ressortchef Georg Maier, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sowie der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD), als Sprecher der SPD-regierten A-Länder und ein Vertreter der unionsregierten B-Länder an einem Ort beraten. Die weiteren Minister würden per Video-Übertragung zugeschaltet.

Eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Sie wird sicherlich diesen Donnerstag und Freitag wird neben inhaltlichen Schwerpunkten Thema der Vorkonferenz sein. Thüringens Innenstaatssekretär Udo Götze leitet an beiden Tag diese Beratungen von Berlin aus. Die weiteren Staatssekretäre werden per Video zugeschaltet.