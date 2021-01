Interne Ermittlungen gegen Polizisten werden künftig vom Ministerium beaufsichtigt

Bislang arbeiten die internen Ermittler in Thüringen unter Aufsicht des Landeskriminalamtes in Erfurt. Ihre Büros hier sollen sie zunächst auch behalten.

Die Polizeivertrauensstelle in Thüringen wird keine eigenen Ermittlungsbefugnisse bekommen. „Das ist nicht der Weg“, sagte Innenminister Georg Maier (SPD) dieser Zeitung. Tatsächlich war geplant, dass die Stelle künftig mit dieser Kompetenz ausgestattet werden soll.

Stattdessen wird nun die Abteilung „Interne Ermittlung“ organisatorisch anders aufgestellt. Sie soll künftig vom Thüringer Innenministerium und nicht mehr der Landespolizeidirektion fachlich beaufsichtigt werden. „Ziel ist es, sämtliche Weisungsrechte hinsichtlich der Fachaufsichtskompetenzen gegenüber der Organisationseinheit ‚Interne Ermittlungen‘ im TMIK (Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales) zu konzentrieren und dadurch die Verantwortung für die polizeiliche Ermittlungsführung weitestgehend von der operativen Ebene zu entkoppeln“, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Kabinettssitzung an diesem Dienstag, die dieser Zeitung vorliegt.

„Es gibt damit ein Mehr an Unabhängigkeit“, begründet der Innenminister diesen Schritt. Vom 1. Februar an soll die neue Struktur greifen. Damit orientiere sich Thüringen am Modell, das in Dänemark Anwendung findet. Dort arbeiten die internen Ermittler gänzlich losgelöst – als eigenständige Behörde. Ob das auch in Thüringen denkbar ist? „Soweit gehen wir noch nicht“, sagt der Innenminister.

Dittes: „Thüringen benötigt eine unabhängige Polizeiermittlungsbehörde“

Der innenpolitische Sprecher der Linke-Fraktion im Landtag und Vorsitzende des Landtagsinnenausschusses, Steffen Dittes, setzt indes weiter darauf, dass eine unabhängige Behörde auf den Weg gebracht wird. „Thüringen benötigt eine unabhängige Polizeiermittlungsbehörde nach dänischem Vorbild mit der Zuständigkeit für Ermittlungen gegen Polizeibeamtinnen und -beamte“, sagt er. Er verweist auf einen Antrag von Linke, SPD und Grünen dazu.

Aufgaben der Ermittler zunächst unverändert

Die Aufgabenbereiche der internen Ermittler, die ihre Arbeit auf dem Gelände des Landeskriminalamtes in Erfurt in einem separaten Gebäude verrichten, bleibt trotz der Neuaufstellung zunächst unverändert. Sie seien weiter zuständig für „grundsätzlich alle Strafanzeigen sowie Verdachtslagen gegen Angehörige der Thüringer Polizei, die in einem Zusammenhang mit der Dienstausübung stehen“, heißt es dazu in dem Papier, über das die Ministerinnen und Minister sowie der Regierungschef informiert werden sollen.

Daneben können die sogenannten „Internen“ aber auch dann zuständig werden, wenn Polizeibeamte Straftaten nicht im Dienst begehen. Dafür müssen einige Kriterien erfüllt sein – der Sachverhalt muss eine besondere Öffentlichkeitswirksamkeit haben oder direkte Auswirkungen auf den Dienst befürchten lassen. Aber auch bei einer erheblich schweren Straftat könnten die internen Ermittler auf den Plan gerufen werden.

Zuständig sind die Ermittler auch immer dann, wenn einem Polizisten oder einer Polizistin vorgeworfen wird, eine politisch motivierte Straftat begangen zu haben. Ebenso kann die Abteilung vom Landesbeauftragten für den Datenschutz darum ersucht werden, Ermittlungen aufzunehmen, wenn der Verdacht besteht, dass Polizisten Datenschutzverstöße begangen haben könnten.