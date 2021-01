Ken Toko ist US-Generalkonsul in Leipzig.

Erfurt/Leipzig. Der neue US-Generalkonsul für Mitteldeutschland spricht über Nordstream 2, den Regierungswechsel in den USA, Corona und die AfD.

Ken Toko ist seit August vergangenen Jahres US-Generalkonsul für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 2003 trat er in den diplomatischen Dienst ein. Vor Leipzig war er in Kiew, Tokio, Shanghai, Taipeh und Washington, D.C., tätig. Wir haben den Amtsantritt von Joe Biden als Präsident der USA zum Anlass genommen, um mit ihm zu sprechen. Das Gespräch fand per Videokonferenz statt.