Massenpanik im Iran: 30 Tote bei Trauermarsch für Soleimani

Bei einer Massenpanik im Iran sind nach amtlichen Angaben iranischer Behörden mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende seien verletzt worden. Die Panik war bei einem Trauermarsch für den von den USA getöteten General Ghassem Soleimani in seiner Geburtsstadt Kerman ausgebrochen.

Die Opferzahl könnte noch steigen, so die Behörden nach Angaben des staatlichen Fernsehens. In den sozialen Medien war von mindestens 35 Toten die Rede. Im Internet kursieren Videos, die zeigen, wie Menschen versuchen, andere wiederzubeleben.

Hunderttausende Menschen hatten sich nach Medienangaben versammelt, um den Trauerzug durch Kerman zu begleiten. Er führte durch das Zentrum der Stadt im Südosten des Iran zu einem Märtyrer-Friedhof, wo Soleimani später beerdigt werden sollte.

Die Zeremonie war – wie der Trauermarsch für Soleimani am Montag in Teheran – auf fast alle Fernsehkanälen live übertragen worden. Zuvor hatten Hunderttausende an Trauerzeremonien in Ahwas, Maschad und Ghom teilgenommen.

Auch der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), Hussein Salami, war beim dem Trauermarsch in Kerman. „Wir werden Rache nehmen und die wird konsequent und hart sein, so dass die Amerikaner ihre Tat bitter bereuen“, sagte Salami. Die Masse erwiderte den Aufruf mit „Rache, Räche“ und „Allahu Akbar“-Rufen („Gott ist der Größte“).

Ghassem Soleimani war am vergangenen Freitag durch Beschuss einer US-Drohne im Irak in der Nähe des Bagdader Flughafens getötet worden. Washington rechtfertigte den Luftschlag gegen Soleimani damit, dass der Chef der Al-Kuds-Einheiten folgenschwere Angriffe auf US-Bürger geplant habe. Mit seiner Entscheidung für den Angriff auf den General hatte der amerikanische Präsident Donald Trump den schwelenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran weiter eskaliert.

Soleimani, Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, galt als einer der mächtigsten Männer im Iran. Nachdem die Islamische Republik den USA Vergeltung für die Tötung Soleimanis angekündigt hatte, drohte Trump auf Twitter seinerseits mit Angriff auf 52 iranische Ziele, darunter auch Kulturstätten des Iran – was ein Kriegsverbrechen wäre. Wegen der weiter steigenden Spannungen im Nahen Osten zieht die Bundeswehr einen Teil der Soldaten aus dem Irak ab. (moi/dpa/afp)