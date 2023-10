Bei den Raketenangriffen aus dem Gazastreifen sind am Samstag in Israel eine Frau getötet und 15 Menschen verletzt worden.

Gaza/Tel Aviv Aus dem Gazastreifen kommt es zu massiven Raketenangriffen auf Israel, bewaffnete Palästinenser dringen auf israelisches Gebiet ein.

Bei massiven und überraschenden Raketenangriffen aus dem Gazastreifen sind am Samstag in Israel nach ersten Erkenntnissen eine Frau getötet und 15 Menschen verletzt worden. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas erklärte am Morgen den Beginn einer „Militäroperation“ gegen Israel. Hamas habe beschlossen, israelischen „Verbrechen“ ein Ende zu setzen, sagte der Militärchef Mohammed Deif in einer Botschaft.

Nach Armeeangaben drangen auch mehrere bewaffnete Palästinenser auf israelisches Gebiet ein. Das Militär teilte mit, mehrere Terroristen seien auf israelischem Gebiet. Einwohner der Grenzorte am Rande des Küstenstreifens wurden dazu aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. Augenzeugen berichteten von Schusswechseln auf der Straße. Unklar war, wie die Angreifer aus dem Gazastreifen die streng geschützte Grenze überwinden konnten.

Terrorists from Gaza invaded southern Israeli civilian cities - and they’re shooting whoever they see.

This is unprecedented. Israel in under attack. pic.twitter.com/5Ngrjm4uts — נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) October 7, 2023

Israelische Luftwaffe reagiert mit Luftangriffen auf Raketenbeschuss

In verschiedenen Städten Israels heulten die Warnsirenen, wie die Armee mitteilte. Auch in Tel Aviv war Raketenalarm zu hören. Das Militär rief die Einwohner der südlichen und zentralen Landesteile auf, in geschützten Bereichen zu bleiben. Nach Angaben von Augenzeugen reagierte die israelische Luftwaffe mit dem Beschuss von Zielen im Gazastreifen. Es gab zunächst keine Angaben zu Verletzten. Ein Sprecher der israelischen Armee bestätigte die Luftangriffe. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant genehmigte die Mobilisierung von Reservisten.

Israel feiert gerade das jüdische Fest Simchat Tora (Freude der Tora). Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wollte im Verlauf des Tages Sicherheitsberatungen mit Vertretern des Verteidigungsministeriums und der Armee abhalten.

Israelische Feuerwehrleute löschen in Ashkelon ein Feuer, nachdem eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete auf einem Parkplatz eingeschlagen ist. Foto: Tsafrir Abayov/AP/dpa

Israel: Frau stirbt bei Raktenangriff nahe Gedera

Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, eine etwa 60 Jahre alte Frau sei bei einem direkten Treffer nahe Gedera tödlich verletzt worden. Zwei Menschen hätten bei den Angriffen aus Gaza schwere Verletzungen erlitten. Laut Rettungsdienst wurden weitere Menschen im Süden und in der Küstenebene in Krankenhäuser gebracht.

Auch in der Küstenmetropole Tel Aviv wurde nach Armeeangaben ein Haus getroffen. Es war zunächst unklar, ob es dabei Verletzte gab. Der Rettungsdienst rief wegen eines Mangels an Blutkonserven zu dringenden Blutspenden im Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv auf. Sanitäter berichteten außerdem von Verletzten bei den Raketenangriffen im Bereich der Ortschaften Aschkelon, Gedera und Javne.

Nach einem Raketenangriff aus Gaza-Stadt steigt Rauch aus der israelischen Stadt Mazkeret Batya auf. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Israel: Massiver Raketenangriff kam unerwartet

Der massive Angriff aus dem Gazastreifen kam unerwartet. Die Lage besonders im besetzten Westjordanland hatte sich allerdings zuletzt wieder zugespitzt. Seit Donnerstag waren dort vier Palästinenser bei eigenen Anschlägen oder Konfrontationen mit der Armee getötet worden.

Die Sicherheitslage in Israel und dem Westjordanland ist seit langem angespannt. Seit Jahresbeginn wurden 27 Israelis, eine Ukrainerin und ein Italiener bei Anschlägen getötet. Im selben Zeitraum kamen mehr als 200 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen ums Leben.

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser beanspruchen diese Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.

Gewaltsame Proteste an der Gaza-Grenze

An der Gaza-Grenze war es im vergangenen Monat mehrfach zu gewaltsamen Protesten gekommen. Dabei wurden auch Sprengsätze auf Soldaten geworfen, mehrere Palästinenser wurden durch Schüsse verletzt. Die israelische Luftwaffe griff angesichts der Vorfälle mehrmals Posten der im Gazastreifen herrschenden militanten Palästinenserorganisation Hamas an.

Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen nach UN-Angaben unter sehr schlechten Bedingungen. Die von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Hamas hatte 2007 gewaltsam die alleinige Macht an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Küstengebiets, die von Ägypten mitgetragen wird. (fmg/afp/dpa)

