Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat Israel bei einem Besuch in Jerusalem erneut die Solidarität Deutschlands versichert. Zugleich machte er gegenüber Israels Präsident Reuven Rivlin die radikalislamische Hamas für die Eskalation im Nahost-Konflikt verantwortlich.

Maas: Hamas für Eskalation in Nahost verantwortlich

Berlin. Israel und die radikal-islamische Hamas haben sich offenbar auf eine Waffenruhe geeinigt, die am Freitagmorgen in Kraft treten soll.

Israel und die Hamas haben sich im neu aufgeflammten Nahostkonflikt offenbar auf eine Waffenruhe geeinigt. Mehrere Medien berichteten übereinstimmend, dass das israelische Sicherheitskabinett dafür gestimmt habe.

Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte die radikal-islamische Hamas, die mitgeteilt hatte, dass eine "gegenseitige und gleichzeitige Waffenruhe" am Freitagmorgen um 2 Uhr in Kraft treten solle.

In den vergangenen Wochen war der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern eskaliert. Nach Ausschreitungen an der Al-Aksa-Moschee in Ost-Jerusalem hatte die Hamas Raketen aus dem Gazastreifen gefeuert, Israel hatte daraufhin Luftangriffe gestartet.

Nach palästinensischen Angaben kamen seit dem 10. Mai 232 Menschen ums Leben, Israel meldetet insgesamt zwölf Todesopfer. (lhel)