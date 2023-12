Journalistenpreis für Martin Debes

Erfurt. Das „Medium Magazin“ kürt den Chefreporter von Funke Thüringen zu einem der Journalisten des Jahres.

Martin Debes, Chefreporter der Funke Medien Thüringen, ist von der Zeitschrift „Medium Magazin“ zum Journalisten des Jahres 2023 in der Kategorie „Reportage regional“ gekürt worden. Die Jury würdigte damit Debes’ Reportagen und Analysen zur Landespolitik.

Die undotierte Auszeichnung wird seit 2004 in zehn Fachkategorien sowie der Hauptkategorie verliehen. In dieser wurde die Moskau-Korrespondentin der ARD, Ina Ruck, zur Journalistin des Jahres 2023 gewählt. In der Sparte „Lebenswerk“ wurde Claus Kleber, ehemaliger Moderator des Heute-Journals (ZDF), geehrt.

Alle Preisträger

Journalistin des Jahres 2023: Ina Ruck (ARD)

Lebenswerk: Claus Kleber

Chefredaktion - national: Philipp Peyman Engel (Jüdische Allgemeine); regional: Carsten Fiedler, Sarah Brasack (Kölner Stadt-Anzeiger)

Politik: Anne Hähnig (Die Zeit)

Wirtschaft: Sebastian Matthes (Handelsblatt)

Kultur: Nele Pollatschek (Frei/Süddeutsche Zeitung)

Unterhaltung: Lutz van der Horst, Fabian Köster (Heute-Show, ZDF)

Sport: Holger Gertz (Süddeutsche Zeitung)

Wissenschaft: Dirk Steffens (RTL)

Reportage - national: Vassili Golod (ARD); regional: Martin Debes (Funke)

Team: Rechercheteam «Rammstein»/Lena Kampf, Daniel Drepper, Elena Kuch, Nadja Mitzkat, Sebastian Pittelkow, Isabel Schneider, Jakob Biazza, Sebastian Erb, Laura Hertreiter, Ralf Wiegand (Süddeutsche Zeitung/NDR)

Sonderpreis: Christiane Schlötzer-Scotland (Journalisten helfen Journalisten e.V.)