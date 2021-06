Junge Generation interessiert sich für die alten Stasi-Akten

Erfurt. Die Amtszeit des Bundesbeauftragten Roland Jahn endet, die Zukunft der Stasi-Archive ist dennoch gesichert. Welche Rolle spielen die Akten für die junge Generation?

Immer mehr junge Menschen informieren sich in Stasiunterlagen über das Wirken ihrer Angehörigen in der DDR-Zeit. „Wir sehen gerade, dass die junge Generation die Akten zunehmend nutzt. Die Zahl der Anträge von Angehörigen von Verstorbenen liegt inzwischen bei 23 Prozent. Kinder und Enkelkinder wollen in die Akten der Verwandten schauen und wissen und verstehen, wie der Staat in das Leben ihrer Familie eingegriffen hat“, sagt der scheidende Bundesbeauftragte Roland Jahn. Insgesamt konnten seit der Öffnung der Archive über zwei Millionen Menschen Akteneinsicht nehmen.

Am Donnerstag endet Jahns Amtszeit. 2011 hatte der Bürgerrechtler als dritter Ostdeutscher nach Joachim Gauck und Marianne Birthler die Behörde übernommen. Mit seinem letzten Arbeitstag beendet auch die Behörde ihre Tätigkeit.

An ihre Stelle tritt eine Ombudsstelle auf Bundesebene für die Belange von SED-Opfern. Die Zuständigkeit für die Akten übernimmt das Bundesarchiv.

