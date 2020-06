Suhl. Der umstrittene Brandenburger AfD-Politiker Andreas Kalbitz hat bei einer Sitzung des Bundesvorstandes in Suhl teilgenommen. Dort entschied die Partei, einen Rechtsstreit mit ihrem Chef Meuthen zu beenden.

Kalbitz bei AfD-Vorstandssitzung in Suhl

Kalbitz konnte teilnehmen, weil ein Schiedsgerichtsurteil, nach dem Kalbitz einem Medienbericht zufolge die Partei vorerst wieder verlassen soll, noch nicht vorliege, sagte Parteichef Jörg Meuthen vor Beginn der Vorstandssitzung in Suhl. Es habe damit noch keine Rechtskraft. Kalbitz könne damit bei der Vorstandssitzung dabei sein. Er gehöre dem Gremium derzeit noch an und könnte auch an Abstimmungen teilnehmen.

Meuthen sagte weiter, er erwarte, dass Kalbitz das Schiedsgerichtsurteil akzeptiere. Er befürchte aber, dass er sich auf das Gerichtsurteil berufe. Das Landgericht Berlin hatte vor einer Woche einen Beschluss des AfD-Bundesvorstandes zur Beendigung der Mitgliedschaft des Brandenburger AfD-Politikers für unzulässig erklärt.

Medien: Kalbitz muss Partei vorerst wieder verlassen

Nach ARD-Informationen entschied das parteiinterne Bundesschiedsgericht aber inzwischen in einem Eilverfahren, dass Kalbitz die Partei vorerst wieder verlassen soll. Der Bericht berief sich auf Parteikreise und Kreise des Schiedsgerichts. Das Hauptsacheverfahren stehe noch aus. Eine Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Der Bundesvorstand hatte zuvor seine Mitgliedschaft wegen früherer Kontakte im rechtsextremen Milieu für nichtig erklärt. Er setzt sich dagegen juristisch zur Wehr.

AfD gibt im Rechtsstreit um Spenden für Meuthen auf

Unterdessen wurde bekannt, dass der Bundesvorstand in Suhl beschlossen hat, dass die AfD den Rechtsstreit um unerlaubte Parteispenden für ihren Vorsitzenden Jörg Meuthen nicht weiter verfolgen will. Die Partei werde auf die formal schon angekündigte Berufung in der Sache nun doch verzichten, teilte ein Sprecher mit. Den Angaben zufolge sprachen sich acht Mitglieder für den Beschluss aus, drei votierten dagegen, zwei Mitglieder enthielten sich.

Partei muss 270.00 Euro wegen Spendenverfahren zahlen

In dem Spenden-Verfahren geht es um Plakate und andere Wahlkampf-Maßnahmen zugunsten von Meuthen im Jahr 2016. Die Bundestagsverwaltung sah darin eine Parteispende und verhängte eine Sanktion in Höhe von knapp 270 000 Euro. Auch das Berliner Verwaltungsgericht schloss sich dieser Auffassung an.

„Laut anwaltlicher Einschätzung ist es - nach mündlicher Verhandlung und mittlerweile vorliegender Urteilsbegründung - eher fraglich, dass wir mit unserer Rechtsauffassung in weiteren Instanzen obsiegen würden“, erklärte die AfD. Deshalb und um eine „Aufbauschung des Vorgangs“ als „Parteispendenaffäre“ im Wahljahr 2021 zu verhindern, habe man sich jetzt zu diesem Schritt entschlossen. Die AfD halte den Strafbescheid und die Abweisung ihrer Klage dennoch für „sachlich falsch und anfechtenswert“.