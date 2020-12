RKI-Chef Lothar Wieler zufolge ist in den kommenden Wochen mit vielen weiteren Corona-Toten zu rechnen. Die Maßnahmen zeigten zwar Wirkung, die Zahl der Neuinfektionen sei aber noch immer viel zu hoch, sagte Wieler.

Berlin. Immer mehr Kommunen erlassen in der Corona-Krise nächtliche Ausgangssperren. Die Wirksamkeit darf bezweifelt werden, meint Laura Réthy.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler , hat es in dieser Woche wieder einmal auf den Punkt gebracht: „Dieses Virus springt nur über, wenn wir ihm die Chance geben.“ Der hinter diesen Worten stehende Appell an jeden von uns wurde in der Pandemie schon oft gesprochen.