Kein Interesse an Fördermitteln für Kliniken vom Bund

Rainer Poniewaß, Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen, kann für die – wie er es formuliert – Untätigkeit des Thüringer Gesundheitsministeriums beim besten Willen kein Verständnis mehr aufbringen: Da verabschiede der Bundestag am 18. September im Rekordtempo ein Gesetz, mit dem zugleich ein Förderprogramm für Investitionen in moderne digitale Infrastruktur in den Kliniken auf den Weg gebracht wird – und dann unternehme das Land nichts, um sich seinen Anteil an diesem Geld zu sichern. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Bund stellt drei Milliarden Euro für digitale Projekte zur Verfügung Konkret geht es um den mit dem Gesetz beschlossenen Krankenhauszukunftsfonds: Weil nicht zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt hat, dass Behandlungsprozesse und auch Arbeitsbedingungen durch moderne digitale Infrastruktur verbessert werden können und zugleich die Cyber-Sicherheit erhöht werden muss, stellt der Bund drei Milliarden Euro für digitale Projekte zur Verfügung. Allerdings müssen die Länder oder die Krankenhausträger 30 Prozent der jeweiligen Investitionskosten übernehmen, wenn sie diesen Fördertopf anzapfen wollen. Für Thüringen hieße das, aus fast 80 Millionen Euro vom Bund insgesamt 113 Millionen zu machen. Die Krankenhausträger können das aus Poniewaß’ Sicht jedoch nicht leisten: Denn weil das Land den Krankenhäusern seit Jahren deutlich weniger Geld für Investitionen zur Verfügung stellt, als sie eigentlich für neue Ausstattungen benötigen, stehen die Klinikbetreiber ohnehin unter hohem Kostendruck. „Wenn man ihnen jetzt noch sagen würde, dass sie auch noch Geld für die Digitalisierung zuschießen sollen, wäre das ein Witz.“ Das Land sei jetzt in der Pflicht Der Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft sieht vielmehr das Land in der Pflicht, den geforderten Eigenanteil aufzubringen. Doch bislang habe der Freistaat nichts getan. Weder habe das Gesundheitsministerium den entsprechenden Finanzbedarf beim Finanzministerium angemeldet noch signalisiert, dass es bei den anstehenden Haushaltsberatungen darum gehen soll. „Das wäre dann ungefähr so, als würde der Häuslebauer die Eigenheimzulage vom Staat liegen lassen“, ärgert sich Poniewaß. Er befürchtet, dass der Freistaat sich damit die einmalige Chance entgehen lässt, die Digitalisierung in den Thüringer Kliniken zu beschleunigen. Rainer Poniewaß (Archivfoto). Foto: Marco Schmidt / TA Enttäuschend ist das auch deshalb, „weil die Krankenhäuser im Frühjahr ihre Hausaufgaben gemacht und gezeigt haben, dass sie mit einem Höchstmaß an Zuverlässigkeit die Versorgung absichern“. Das, findet die Gesellschaft, sollte mit der Zusage, sie perspektivisch zu unterstützen, honoriert werden – ganz abgesehen davon, dass spätestens ab 2025 jenen Kliniken, die bei der Digitalisierung nicht genug Tempo machen, eine Abschlagszahlung von bis zu zwei Prozent des Rechnungsbetrages für jeden voll- oder teilstationären Fall droht. Thüringen hat den Krankenhäusern im vergangenen Jahr 66 Millionen und in diesem Jahr 75 Millionen Euro für Investitionen gezahlt. In den Jahren davor waren es nur rund 50 Millionen Euro jährlich bei einem Bedarf von mindestens 85 Millionen Euro.



„Thüringen verschläft wichtiges Thema“

