Keine Maskenpflicht im öffentlichen Raum im Landkreis Nordhausen

Auf dem Theaterplatz in Nordhausen soll es keine Maskenpflicht zum Beispiel in der Silvesternacht geben. Das hat Landrat Matthias Jendricke (SPD) jetzt mitgeteilt.

Im Landkreis Nordhausen wird es keine Maskenpflicht im öffentlichen Raum geben. Das hat Landrat Matthias Jendricke (SPD) auf der Sitzung des Kreisausschusses am Montag bekräftigt. „Davon werde ich keinen Gebrauch machen“, betonte er hinsichtlich solcher Zonen in anderen Thüringer Städten wie zum Beispiel in Erfurt. Dort muss in der erweiterten Innenstadt seit Ende November Maske getragen werden.

Die Frage stelle sich vor allem auf öffentlichen Plätzen zu Silvester. „In Nordhausen käme da der Theaterplatz infrage. Da dort aber momentan wegen des Theaterumbaus alles mit Baucontainern zugestellt und abgesperrt ist, können sich dort auch nicht viele Menschen versammeln“, erklärte der Landrat.