Kemmerich kritisiert Haltung der Landesregierung zum Infektionsschutzgesetz

Erfurt. Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Thomas Kemmerich, hat die Landesregierung wegen ihrer Ankündigung für die Zustimmung zur bundeseinheitlichen Notbremse kritisiert.

Die FDP-Fraktion im Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, der Notbremse zur bundeseinheitlichen Bekämpfung des Coronavirus nicht wie angekündigt zuzustimmen. Thüringen brauche keine Notbremse, sondern mehr Tempo beim Impfen, Testen und Nachverfolgen von Kontakten, sagte der Fraktionsvorsitzende Thomas Kemmerich laut Mitteilung am Mittwoch. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

"Bundesgartenschau auf, Schulen zu – muss man diese Logik verstehen? Hat sich Bodo Ramelow die Eröffnung der Buga mit seinem Ja zu Merkels Notbremse erkauft? Warum nimmt Rot-Rot-Grün widerspruchslos hin, dass ab kommender Woche nahezu alle Schulen geschlossen werden?", fragte Kemmerich.

Am Montag hatte der Gesundheitsausschuss des Bundestages eine Beschlussempfehlung für Änderungen des Infektionsschutzgesetzes abgegeben, mit dem die Bundes-Notbremse beschlossen werden soll. Die Empfehlung sieht anders als ein früherer Entwurf vor, dass botanische Gärten unter Auflagen ihre Außenbereiche für Besucher mit einem aktuellen negativen Corona-Testergebnis öffnen dürfen. Ramelow hatte in den vergangenen Tagen immer wieder darauf gepocht, dass bei der Gesetzesänderung zwischen Außen- und Innebereiche unterschieden werden müsse – auch damit die Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt wie geplant am Freitag eröffnen kann.

Präsenzunterricht soll ab Inzidenzwert von 165 untersagt werden

Die Pläne für die Notbremse sehen bislang zudem vor, dass Schulen ab einer sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz von 100 in einem Landkreis oder einer Stadt nur noch Wechselunterricht anbieten sollen; ab 165 ist Präsenzunterricht untersagt. Derzeit können in Thüringen noch die Kreise mit Blick auf Inzidenzwerte und die regionale Lage über Schul- und Kita-Angebote entscheiden.

Thüringen ist seit Monaten das am schwersten von der Pandemie betroffene Bundesland. Die Zahl der bekannten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Mittwoch laut Robert Koch-Institut bei rund 240 – der höchste Wert aller Bundesländer. Das Land werde sich der bundesweiten Notbremse zur Pandemie-Eindämmung auch deshalb nicht verweigern, hatte der für Bundesangelegenheiten zuständige Staatssekretär Malte Krückels am Dienstag gesagt.