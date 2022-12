Krisen: Kinder dürfen nicht Verlierer der Gesellschaft sein

Berlin. Auf dem Rücken der Kleinsten: Pandemie, Inflation, Medikamentenmangel, volle Kliniken – Kinder sind die großen Verlierer der Krisen.

Das Jahresende rückt näher, Hochkonjunktur also für Rückblicke aller Art auf dieses schwierige 2022. Verfasst von Erwachsenen für Erwachsene – aber wie würden eigentlich Kinder das abgelaufene Jahr bilanzieren?

Die Antwort wäre wohl schnell gegeben: Das Jahr war für die Kinder kein gutes. Sie waren in allen Krisen überproportional die Verlierer. Besserung ist nicht wirklich in Sicht. Ausgerechnet im Jahr, in dem die UN-Kinderrechtskonvention 30. Geburtstag feierte, wurde klar: Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sind immer noch nicht so im Zentrum des politischen Handelns, wie es sein müsste. Der wegen Planungsschlamperei verursachte Mangel an Kindermedikamenten ist dabei nur die Spitze des Eisbergs, den der Dampfer Deutschland gerade rammt.

Vorsatz für 2023: Kinder dürften nicht wieder Verlierer der Gesellschaft sein

Jörg Quoos ist Chefredakteur der Funke Zentralredaktion. Foto: Dirk Bruniecki

„Unsere Politik lässt Mädchen und Jungen im Stich“, urteilte die Kindernothilfe noch im Frühjahr – ein Satz, der ohne Konsequenzen blieb. Auch 2022 haben die Corona-Einschränkungen wieder Schülerinnen und Schüler am härtesten getroffen. Psychische Auffälligkeiten nahmen drastisch zu, Notfallplätze für Kinder mit Depressionen sind kaum zu bekommen.

Dazu kommt die horrende Inflation, die besonders Familien mit geringem Einkommen die finanzielle Luft raubt, den Kindern ein kindgerechtes Leben zu ermöglichen. Das Problem wird sich 2023 noch verschärfen, prognostiziert der Kinderschutzbund. Bereits jedes fünfte Kind gilt als armutsgefährdet. Das wird auch ein höheres Kindergeld nicht ändern

Grund genug für die Politik, das Jahr 2023 zum „Jahr der Kinder“ zu machen. Sie dürfen nicht im vierten Jahr in Folge die größten Verlierer in unserer Gesellschaft sein.