Kindergarten in Elxleben im Kreis Sömmerda soll nicht mehr „Anne Frank“ heißen

Erfurt. Eltern und Erzieherinnen finden das Thema hinter dem Namen „zu schwer“ für die kleinen Kinder.

Die Kindertagesstätte in Elxleben (Landkreis Sömmerda) will sich vom Namen „Anne Frank“ trennen. Nach Willen der Erzieherinnen soll die Einrichtung in „Elchzwerge“ unbenannt werden – in Anlehnung an den örtlichen Faschingsverein. Der Name Anne Frank und das Thema dahinter sei für Kinder in diesem Alter sehr schwer greifbar, begründet Kita-Leiterin Ann-Kathrin Offhaus den Vorstoß. Dafür habe die Kita die Eltern mit ins Boot genommen, die Reaktionen seien mehrheitlich zustimmend gewesen.

Man wolle nicht, dass ihnen eine antisemitische Haltung unterstellt werde, so die Leiterin. Es gehe hier lediglich um einen Kita-Namen, der für Kinder und Mitarbeiterinnen eine Identifizierung ermögliche. Der Elternsprecher wollte sich nicht äußern.

Die Frage sei noch nicht abschließend geklärt, so der Bürgermeister von Elxleben Heiko Koch (CDU). Die Kita ist in kommunaler Trägerschaft, zu entscheiden habe der Gemeinderat. Am 8. Dezember werde er das im Hauptausschuss thematisieren. „Nur wenn es dort Zustimmung gibt, werde ich die Frage dem Gemeinderat vorlegen“. Diesen Namen in einer Zeit des erstarkenden Antisemitismus abzulegen, sei für ihn erschreckend, kommentiert der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde Reinhard Schramm die Pläne. Dazu müsse sich die Gesellschaft positionieren.