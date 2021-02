Corona bringt viele Menschen an den Rand der Belastbarkeit. Besonders hart trifft es auch jene, die vom Virus oft zum größten Teil verschont bleiben: die Kinder. Selbst wenn es sich manche – je nach Alter – beim Büffeln am häusliches Schreibtisch oder auf dem Teppich zum Spielen über die Wochen gemütlich gemacht haben: Lernrückstände und seelische Folgen der teilweisen Zwangsisolation sind heute noch nicht absehbar.

Deshalb ist es richtig, dass die Kinder wieder in die Schule beziehungsweise in die Kita zurückkehren. Aber – und das ist wichtig – nicht um jeden Preis.

Mittlerweile sind die politisch Verantwortlichen Getriebene der eigenen Pandemiebeschränkungen. Hieß es anfangs, man dürfe sich nicht verrückt machen lassen und müsse alle Einrichtungen lange offen lassen, verkehrte sich dies angesichts in die Höhe schnellender Infektionszahlen ins Gegenteil. Inzwischen folgt der restriktiven Logik die nächste Lockerungsphase. Nur die Begründung mag nicht recht einleuchten. Ob gerade 200, 100, 50 oder 25 der geltende Inzidenzwert ist, scheint dabei eher gewürfelt als wissenschaftlich fundiert.

Leider haben Ministerpräsident Ramelow, Sozialministerin Werner und Bildungsminister Holter die Ratschläge von Lehrer- und Elternverbänden offenbar in den Wind geschlagen. Und so ist kaum jemand ausreichend auf den eingeschränkten Regelbetrieb vorbereitet. Es fehlt an einer Impfstrategie, Personal und zusätzlichen Räumen.

Lernen in der Schule mit Angst vor der Ansteckung ist aber keine Alternative für suboptimales Homeschooling.